Сборная Подмосковья завоевала 31 медаль на чемпионате «Абилимпикс»

Иван отметил, что он участвует в чемпионате не первый год. При этом подготовку он проходил в Москве у лучших специалистов профессионального массажа. По словам участника, его готовили лучшие преподаватели.

«Мы строили поэтапно программу и готовились к ней. Мы в этом центре проходим обучение разное и повышаем свои навыки», - рассказал Иван Макеев Молодой человек рассказал, что при обучении у него не возникло каких-либо сложностей из-за профессионализма преподавателей. Особое внимание члены жюри обращали на действия участников.

Отдельное внимание Иван Макеев на психологическую подготовку перед участием в конкурсе.

«Психологический настрой - это важная часть. Очень сильно нервничаешь, поскольку все ребята сильные с тобой соревнуются, но ты готовишь себя, что ты такой же, как и они - такой же сильный», - поделился призер.

Кроме того, Иван добавил, что на соревнованиях царила дружеская атмосфера. Участники знакомились друг с другом и делились опытом.

Ранее развитие системы образования, привлечение педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.