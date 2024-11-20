20 ноября 2024, 23:06

Сборная Подмосковья завоевала 31 медаль на чемпионате «Абилимпикс»

Телеканал «360»
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Свыше 30 медаль привезла сборная Подмосковья с национального этапа чемпионата «Абилимпикс». Это главный в стране конкурс профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Подмосковье это движение поддерживает региональный Минздрав. О том, что это дает участникам, рассказал призер соревнований Иван Макеев и его мама Елена в интервью Марусе Михейчик на 360.ru.

Иван отметил, что он участвует в чемпионате не первый год. При этом подготовку он проходил в Москве у лучших специалистов профессионального массажа. По словам участника, его готовили лучшие преподаватели.

«Мы строили поэтапно программу и готовились к ней. Мы в этом центре проходим обучение разное и повышаем свои навыки», - рассказал Иван Макеев Молодой человек рассказал, что при обучении у него не возникло каких-либо сложностей из-за профессионализма преподавателей. Особое внимание члены жюри обращали на действия участников.

Отдельное внимание Иван Макеев на психологическую подготовку перед участием в конкурсе.

«Психологический настрой - это важная часть. Очень сильно нервничаешь, поскольку все ребята сильные с тобой соревнуются, но ты готовишь себя, что ты такой же, как и они - такой же сильный», - поделился призер.

Кроме того, Иван добавил, что на соревнованиях царила дружеская атмосфера. Участники знакомились друг с другом и делились опытом.

Ранее развитие системы образования, привлечение педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.

Интервью конкурсы Образование
20 ноября 2024, 23:15
Новый фельдшерский пункт откроют в Дмитровском округе в 2025 году
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В рамках госпрограммы Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры в следующем году в поселке совхоза «Буденновец» Дмитровского округа построят новый фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас прорабатывают территорию под его размещение.

В новом фельдшерско-акушерском пункте обустроят процедурную, кабинет для фельдшера и акушерки, помещение для временного пребывания пациентов и комнату для экстренного принятия родов. Также здесь разместят санитарную и два санузла: для персонала и для посетителей.

Отметим, что в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» в текущем году в деревнях Бунятино и Княжево обновили фельдшерско-акушерские пункты. Здесь отремонтировали фасады и входные группы, установили пандусы, провели отделочные работы, оборудовали кабинеты новой мебелью и техникой. А в Бунятино реконструировали и крышу здания. Оба медпункта обслуживают почти три тысячи человек, из них 500 - дети. Местные жители могут пройти здесь первый этап диспансеризации, получить льготные лекарства или телемедицинскую консультацию врача поликлиники.

«Люди любого возраста могут получить доврачебную первичную медико-санитарную помощь. В Бунятино и Княжево помимо проведенного ремонта закуплено новое оборудование и мебель. Все это способствует повышению качества медицинских услуг в лечебно-профилактических учреждениях», - подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Дмитров
20 ноября 2024, 22:35
Бассейн «Бриз» в Дмитрове капитально отремонтируют до конца 2024 года
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Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин и первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов осмотрели качество ремонта бассейна «Бриз». Работы на объекте завершили на 90%.

Бассейн «Бриз» в Дмитрове открыли в 1988 году, а в последний раз его обновляли в 1996 году. Там есть отдельная чаша для детей младше семи лет, а также большая ванна размером 25 на восемь метров. В связи с аварийным состоянием в 2016 году бассейн закрыли. А при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2023 году его внесли в областную госпрограмму «Спорт Подмосковья».

Сейчас в бассейне установили фасадные панели, смонтировали систему водоподготовки и тепловой пункт, поставили вентиляторы и тепловые радиаторы. Рабочие укладывают на первом этаже напольную плитку, на 70% готов потолок. Плитку на втором этаже уже положили, а также завершили монтаж потолков. Территорию вблизи здания бассейна благоустроили на 90%.

«„Бриз“ удобно расположен, для многих жителей - в шаговой доступности. Кроме того, до него легко добраться почти из любой точки города. В здании появится ресепшен, уютная зона ожидания, трансляции тренировок для родителей и кафе с доступом к сети Wi-Fi», - подчеркнул Иван Курданин.

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Дмитров Ремонтные работы
20 ноября 2024, 21:31
Юнармейцы из Электростали побывали на закрытии сезона «Вахты памяти»
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Торжественная церемония закрытия поискового сезона Всероссийской акции «Вахта памяти-2024» прошла в Государственном Бородинском военно-историческом музее-заповеднике. Мероприятие объединило более 700 членов поисковых и патриотических организаций, среди которых были и представители из Электростали.

Городской округ Электросталь на церемонии закрытия поискового сезона Всероссийской акции «Вахта памяти-2024» представили члены поискового отряда «Поколение» под руководством командира Сергея Субботина, а также юнармейцы из отрядов «Сталь» и «Ратник».

Поисковые группы Московской области участвовали в более чем 380 экспедициях по местам сражений Великой Отечественной войны, 94 похода прошли на территории региона. Участники отрядов нашли и с воинскими почестями захоронили останки 207 солдат Красной Армии, а также установили имена восьми защитников Отечества.

Гостей мероприятия угощали полевой кухней, для них в музейном комплексе Зои Космодемьянской организовали экскурсии.

Участникам поисковых отрядов вручили ведомственные награды от Министерства обороны России. Они также получили благодарственные письма и сертификаты на поисковое оборудование от правительства Московской области.

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Электросталь Патриотизм Великая Отечественная война
20 ноября 2024, 21:06
Больница в Орехово-Зуеве стала первой в России по числу операций на сосудах
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Сосудистому центру Орехово-Зуевской больницы принадлежит 79% от общего числа проведенных в России операций по лечению венозной патологии головного мозга. Заведующий отделением Дмитрий Тютьнев выступил с докладом на Московском международном конгрессе по рентгенэндоваскулярной хирургии.

Как рассказал заведующий сосудистым центром Орехово-Зуевской больницы Дмитрий Тютьнев, на мероприятии он представил опыт врачей подразделения по лечению острой венозной патологии головного мозга.

«Мы единственные в стране, у кого есть такой большой опыт по хирургии этой патологии, наш опыт соответствует опыту других крупных стран. Особенно волнительно было то, что в зале присутствовал мой учитель и основатель нейрофлебологии - Александр Васильев, и я его не подвел», - прокомментировал Дмитрий Тютьнев.

Если в России за год провели 30 операций по лечению венозных инсультов, то в сосудистом центре Орехово-Зуевской больницы выполнили 110 таких вмешательств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи Орехово-Зуево

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