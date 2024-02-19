19 февраля 2024, 19:56

Сборная Подмосковья заняла третье место по итогам Спартакиады сильнейших

Фото: Оргкомитет Спартакиады сильнейших
Читайте нас в: Google Новости

​Подмосковная сборная заняла третье место по итогам Всероссийской спартакиады между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших. Спортсмены завоевали 12 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в соревнованиях принимали участие 165 спортсменов из Подмосковья. Состязания проходили в 14 видах спорта.

Биатлонистка Анастасия Гореева принесла четыре медали своей сборной. Она заняла второе место в смешанной эстафете и завоевала три бронзовые медали в спринтерской гонке на семь с половиной километров, в гонке преследования на десять километров и в масс-старте на 12,5 километров.

​Три награды выиграл чемпион и призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Руслан Захаров. Он взял «серебро» по итогам двух забегов на пять и десять тысяч метров, а также завоевал «золото» в мужском командном старте.

В соревнованиях по шорт-треку золотую и серебряную медали завоевала Фаиля Аймалетдинова.

Подмосковный конькобежец, серебряный призер Олимпиады в Пекине Даниил Алдошкин выиграл две золотые медали в командном забеге и в масс-старте.

Всего подмосковные спортсмены завоевали 34 награды.

Напомним, в Спартакиаде приняли участие более 2500 спортсменов из 33 регионов России, а соревнования проходили с 9 по 18 февраля на территории пяти регионов страны - Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Биатлон
19 февраля 2024, 21:07
Более 500 участников приняли участие в соревнованиях «Коломенская лыжня»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Ежегодные соревнования «Коломенская лыжня» в этом году собрали более 500 участников. Большой спортивный праздник прошел в минувшую субботу на лыжной трассе в парке 50-летия Октября.

Губернатор Андрей Воробьев ранее рассказал, что Подмосковье признали самым спортивным регионом России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дистанции организаторы подготовили в зависимости от возраста и уровня подготовки спортсменов. Для взрослых участников «Коломенской лыжни» подготовили дистанции от одного до 10 километров. Пятилетние участники лыжной гонки участвовали в забеге «Ладушки-оладушки». Для них была организована спортивная трасса длинной в 500 метров.

Среди спортсменов разыграли 16 комплектов наград. Победителям и призерам вручили кубки, медали, грамоты и подарки.

Спортсмены Коломна
19 февраля 2024, 21:07
Около 600 человек приняли участие в лыжном забеге в Черноголовке
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В лесопарке города Черноголовка прошел знаменитый зимний спортивный праздник — «Черноголовская лыжня». В этом году мероприятие собрало около 600 участников, что стало новым рекордом посещаемости за всю историю проведения соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в лесопарке «Шишкин лес», где недавно оборудовали лыжню. Новое место для катания уже оценили любители активного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Самыми маленькими участниками стали юные спортсмены, которые открыли гонку в рамках забега «Моя первая лыжня». Дети преодолели дистанцию в 300 метров, на финише каждого из них ждала памятная медаль и гордые родители.

Организаторы отметили высокий интерес к соревнованиям как со стороны опытных спортсменов, так и любителей лыжного спорта всех возрастов. Среди участников были замечены и яркие персонажи, такие как Роман Спирин, который преодолел дистанцию в шортах, демонстрируя свою страсть к моржеванию и лыжным гонкам.

Участникам предстояло преодолеть дистанции от 1 до 10 километров. В ходе соревнований было разыграно 26 комплектов эксклюзивных призовых медалей. Организаторы подчеркнули, что основная цель «Черноголовской лыжни» - это не только соревновательный аспект, но и продвижение массового спорта и здорового образа жизни среди населения.

«Этот праздник проводится уже в 23 раз. То есть 23-й год. Это праздник, который в первую очередь, объединяет нас всех. Объединяет профессиональных спортсменов, объединяет просто жителей, которые приходят смотреть на эти соревнования. Объединяет наших маленьких жителей, которые в первый раз становятся на лыжню», - сказала заместитель главы администрации Черноголовки Леся Щеголева.

«Черноголовская лыжня» уже много лет является любимым событием для жителей города и гостей, объединяя людей разного возраста в стремлении к активному отдыху и спортивным достижениям.

Спортсмены Коломна
19 февраля 2024, 21:04
Депутат ГД Вячеслав Фетисов встретился с рабочими филиала АО «Мострансавто» в Лыткарине
Читайте нас в: Google Новости
Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в ходе рабочего визита в Лыткарино встретился с коллективом межрайонного автотранспортного предприятия № 1 — филиала АО «МОСТРАНСАВТО». Главными темами обсуждения стали развитие транспортной инфраструктуры города, а также дополнительное оснащение автобусного парка.

Фетисов отметил важность обеспечения комфортной жизни горожан благодаря доступному и удобному транспорту.

Сотрудники предприятия задали множество вопросов депутату, а также высказали свои предложения и отзывы, касающиеся условий труда, социальных гарантий и возможностей профессионального роста.

Фетисов пообещал рабочим передать их предложения в соответствующие органы власти, а также заявил о своей готовности поддержать инициативы для улучшения условий работы сотрудников.

После завершения встречи депутат подчеркнул, что благодаря совместным усилиям работников предприятия и представителей власти удастся обеспечить высокий уровень обслуживания пассажиров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил представителей Общественной палаты Подмосковья за работу на выборах в 2023 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Депутаты Лыткарино
19 февраля 2024, 20:41
Крышу дома в микрорайоне Лесхоз Солнечногорска отремонтируют до 1 марта
Читайте нас в: Google Новости
Крышу дома № 34 в микрорайоне Лесхоз в поселке Поварово отремонтируют к 1 марта. Работы идут по графику в рамках капитального ремонта здания 1963 года постройки.

Рабочие установили стропильную систему и начали монтаж металлической черепицы. Капитальный ремонт дома начался в январе, который пришлось остановить на несколько дней из-за сильных снегопадов.

Бригада рабочих из шести человек планирует закончить работы в срок, а весной приступить к отделке фасада.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Ремонтные работы

Новости по теме