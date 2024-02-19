Сборная Подмосковья заняла третье место по итогам Спартакиады сильнейших
Подмосковная сборная заняла третье место по итогам Всероссийской спартакиады между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших. Спортсмены завоевали 12 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в соревнованиях принимали участие 165 спортсменов из Подмосковья. Состязания проходили в 14 видах спорта.
Биатлонистка Анастасия Гореева принесла четыре медали своей сборной. Она заняла второе место в смешанной эстафете и завоевала три бронзовые медали в спринтерской гонке на семь с половиной километров, в гонке преследования на десять километров и в масс-старте на 12,5 километров.
Три награды выиграл чемпион и призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Руслан Захаров. Он взял «серебро» по итогам двух забегов на пять и десять тысяч метров, а также завоевал «золото» в мужском командном старте.
В соревнованиях по шорт-треку золотую и серебряную медали завоевала Фаиля Аймалетдинова.
Подмосковный конькобежец, серебряный призер Олимпиады в Пекине Даниил Алдошкин выиграл две золотые медали в командном забеге и в масс-старте.
Всего подмосковные спортсмены завоевали 34 награды.
Напомним, в Спартакиаде приняли участие более 2500 спортсменов из 33 регионов России, а соревнования проходили с 9 по 18 февраля на территории пяти регионов страны - Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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