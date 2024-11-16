Сборная Подмосковья выиграла золото на чемпионате России по акробатике

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, победителями и призерами стали 21 подмосковный спортсмен, которые соревновались в индивидуальном зачете и в составе пар, троек и четверок.

В командных соревнованиях выступали пары Дарья Ширяева и Екатерина Грошеч, Иван Гавриков и Мирослав Гулаков; смешанная пара - Анелия Сахвалиева и Кирилл Чипизубов; тройка - Амина Маденова, Иванна Мельникова и Арина Шишкина, и четверка - Вячеслав Чеботарев, Артем Авдеев, Егор Рындин и Тимофей Александров.

Пары Варвара Рогулева и Юлия Литвинкова и Светлана Филипьева и Василиса Гаврилина выиграли в личных состязаниях. Призерами чемпионата стали мужская пара Артура Кованова и Родиона Калинина и смешанная пара Вадима Каримова и Полины Шалягиной.

Соревнования проводились в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».