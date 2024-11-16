16 ноября 2024, 12:59

Сборная Подмосковья выиграла золото на чемпионате России по акробатике

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Подмосковная сборная выиграла золотую медаль в командном чемпионате России по спортивной акробатике. В турнире, который прошел с 10 по 15 ноября в Великом Новгороде, приняли участие 161 спортсмен из 15 регионов России.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, победителями и призерами стали 21 подмосковный спортсмен, которые соревновались в индивидуальном зачете и в составе пар, троек и четверок.

В командных соревнованиях выступали пары Дарья Ширяева и Екатерина Грошеч, Иван Гавриков и Мирослав Гулаков; смешанная пара - Анелия Сахвалиева и Кирилл Чипизубов; тройка - Амина Маденова, Иванна Мельникова и Арина Шишкина, и четверка - Вячеслав Чеботарев, Артем Авдеев, Егор Рындин и Тимофей Александров.

Пары Варвара Рогулева и Юлия Литвинкова и Светлана Филипьева и Василиса Гаврилина выиграли в личных состязаниях. Призерами чемпионата стали мужская пара Артура Кованова и Родиона Калинина и смешанная пара Вадима Каримова и Полины Шалягиной.

Соревнования проводились в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Спортсмены Награды Золото
16 ноября 2024, 13:45
Этнокультурный форум Ассамблеи народов России прошел в Красногорске
Телеканал «360»
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Первый этнокультурный форум «Россия — симфония народов!» прошел в Московском областном филиале Президентской академии в Красногорске. Организаторами выступили РАНХиГС и Ассамблея народов.

Перед открытием филиал Президентской академии и региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» подписали соглашение. Оно направлено на сотрудничество в сферах патриотического и духовного воспитания молодежи, возрождения историко-культурных традиций России.

«Сегодня мы познакомили студентов с истоками национальных культур. Они прониклись, воодушевились и нас удивили еще больше, потому что они нам показали свои творческие работы, в которых продемонстрировали обряды, традиции и национальные праздники. Мы восхищены проникновением студентов в эту тему», - рассказала председатель регионального отделения общероссийской организации «Ассамблея народов России» в Московской области Татьяна Ключникова.

Студенты академии и представители диаспор организовали стенды с изделиями народных промыслов, также прошел показ национальных костюмов.

«Такие межнациональные фестивали очень важны сегодня, потому что через обмен культурой и национальными традициями мы все больше дружим и сплачиваемся. Мероприятия укрепляют общероссийскую гражданскую идентичность, то есть мы - единый, дружный российский народ», - отметил председатель Московского регионального отделения «Общероссийского объединения корейцев» Александр Пак.

Участники первого этнокультурного форума «Россия - симфония народов!» в Красногорске познакомились с историей, традициями и культурой народов страны: русских, татар, азербайджанцев, корейцев, евреев, дагестанцев, казахов и многих других. Организаторы приняли решение сделать его традиционным и в следующем году пригласить еще больше представителей национальных объединений.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск
16 ноября 2024, 12:33
Шахматный турнир «Мемориал Юрия Дохояна» начался в Подмосковье
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Шахматный турнир «Мемориал Юрия Дохояна» начался в музее-заповеднике «Горки Ленинские». В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов разных возрастов.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, открыл турнир президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин.

«Это турнир особенный, потому что мы чтим память известного шахматного тренера Юрия Рафаэловича Дохояна, который был тренером многих чемпионов мира. Турнир открыт для всех возрастов - от 4−5 лет до самых взрослых», - отметил Карякин.

Он предложил сделать «Горки Ленинские» основной площадкой шахматного турнира в один из своих визитов.

«Сергей Александрович Карякин приезжал к нам, проводил сеанс одновременной игры. И тогда мы приняли решение собрать здесь большое количество людей, провести фестиваль и открыть на базе музея-заповедника шахматный клуб», - рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

В субботу, 15 ноября, состоялись открытый турнир по блицу и соревнования среди детей. Впереди участников ждут открытый турнир по быстрым шахматам и детские соревнования в этой же дисциплине.

Фестиваль проходит с 15 по 17 ноября в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Спортсмены Дети Фестивали
16 ноября 2024, 00:23
Пленум по вопросам подготовки к 80-летию Великой Победы прошел в Ногинске
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Расширенный пленум провели в центре культуры имени Калиниченко в Ногинске. На мероприятии ветераны Богородского округа обсудили подготовку к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ветераны и представители администрации Богородского округа подошли к вопросу подготовки к празднованию юбилея Победы комплексно.

«В первую очередь необходимо работать с молодежью. Передавать им то, что передало нам ушедшее поколение наших ветеранов. А они должны донести до следующих поколений, какой ценой досталась победа», - отметил руководитель Богородского окружного отделения «Боевое Братство» Александр Хатин.

Первичные ветеранские организации уточнили списки участников войны, тружеников тыла, блокадников и узников фашистских концлагерей.

«Мир изменился. Мы защищаем свои идеалы, свои ценности и историю нашей великой России. И в первых рядах - ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, - сказал депутат Совета депутатов Богородского городского округа Олег Карцов.

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Ветераны Богородский Великая Отечественная война
16 ноября 2024, 00:13
Фундамент нового корпуса гимназии № 6 заложили в Солнечногорске
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Строительство нового корпуса гимназии № 6 продолжается в Солнечногорске. Подрядная организация завершила работы по устройству фундамента.

На строительном объекте работают около 30 специалистов и четыре машины спецтехники. Следующий этапом станет возведение стен нового здания.

Пристройка вместит в себя 300 учеников, в ней обустроят учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, а также столовую с пищеблоком.

«Пристройка поможет перевести детей на обучение в одну смену. Инициативу строительства поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев », - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

На территории школы также построят спортивные и игровые площадки, зоны для общешкольных мероприятий и отдыха. Кроме того, обновят и основное здание гимназии, построенное в 1980 году.

Завершат строительные работы в сентябре 2025 года. Проект реализуют в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» с финансированием из бюджета Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Солнечногорск Строительство

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