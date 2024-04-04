Сборная Подмосковья выиграла еще 87 дипломов на всероссийской олимпиаде школьников

На олимпиаде по астрономии школьники Подмосковья завоевали 43 диплома, восемь из которых - победные. Еще 35 дипломов сборная Московской области получила на заключительном этапе школьной олимпиады по праву, девять - по экономике.

Напомним, что для всех участников заключительного этапа олимпиады предусмотрено денежное вознаграждение. Так, победители получат 500 тысяч рублей, призеры - 300 тысяч, участники - 100 тысяч рублей.

Напомним, всего на счету региональной команды 196 дипломов заключительного этапа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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