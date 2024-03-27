Сборная Подмосковья выиграла 41 диплом на заключительном этапе школьной олимпиады по физике
Итоги финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике подвели в «Сириусе». Сборная Подмосковья выиграла 41 диплом.
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, команда региона регулярно показывает высокие результаты на олимпиаде. Всего в финал прошли 57 человек.
«Сегодня финалисты получили 11 дипломов победителей, а 30 школьников стали призерами. Поздравляю ребят и их наставников», - рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.
Она добавила, что для финалистов предусмотрена выплата в размере 500 тысяч рублей для победителей, 300 тысяч рублей - призерам и 100 тысяч - участникам.
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