Сборная Подмосковья выиграла 41 диплом на заключительном этапе школьной олимпиады по физике

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Как рассказали в Минобразования Подмосковья, команда региона регулярно показывает высокие результаты на олимпиаде. Всего в финал прошли 57 человек.

«Сегодня финалисты получили 11 дипломов победителей, а 30 школьников стали призерами. Поздравляю ребят и их наставников», - рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что для финалистов предусмотрена выплата в размере 500 тысяч рублей для победителей, 300 тысяч рублей - призерам и 100 тысяч - участникам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».