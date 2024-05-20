Сборная Подмосковья стала чемпионом России по керлингу

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев встретились с предпринимателями. Они обсудили проект реконструкции четырех дорог в Северной промышленной зоне муниципалитета.

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По словам начальника управления архитектуры, строительства и транспорта администрации Ленинского округа Андрея Пальтова, реконструкция затронет четыре дороги общей протяженностью свыше двух километров - это три проектируемых проезда и улица Шоссейная.

«Документ предполагает расширение автодороги для движения большегрузов, создание парковочных пространств, тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, чтобы сотрудники предприятий могли безопасно добираться до работы. Также предусмотрено устройство освещения и ливневой канализации», - сказал Пальтов.

Реконструкция коснется более 20 крупных складских комплексов, производств, заводов и других предприятий. Финансировать работы планируется из местного бюджета при поддержке предпринимателей.

«Наша задача - помогать бизнесу, чтобы вы работали быстрее, качественнее, потому что для муниципалитета это дополнительные налоговые отчисления и новые рабочие места. Если вам нужна поддержка, готовы оказывать ее совместно с правительством Московской области», - отметил Станислав Каторов.

Сегодня в муниципалитете создано свыше 60 тысяч рабочих мест, из них восемь тысяч - за 2023 год. В этом году планируется создать еще около девяти тысяч новых рабочих мест.