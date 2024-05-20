Сборная Подмосковья стала чемпионом России по керлингу
Золотые медали чемпионата России по керлингу среди смешанных команд завоевали спортсмены из Подмосковья. Это уже третья подряд победа сборной региона, напомнили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
В составе команды региона играли Александр Еремин, Ирина Рязанова, Михаил Васьков, Анастасия Мищенко. В финале спортсмены встретились и обыграли сборную Москвы.
С помощью голосования на соревнованиях выбрали обладателя награды «За спортивное мастерство». В этом году ее получил Алексей Стукальский из команды «Московская область - 2».
Всероссийские соревнования по керлингу прошли в Иркутске, в Ледовом дворце «Байкал». Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».