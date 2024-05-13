Сборная Подмосковья стала 3-й на чемпионате России по шахматам
Женская сборная Московской области вошла в топ-3 на командном чемпионате России по шахматам. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.
На старте соревнований подмосковная команда потерпела два поражения, но затем участники собрались и выиграли несколько матчей подряд. В седьмом туре шахматистки снова уступили соперницам из Санкт-Петербурга. Для того, чтобы бороться за медали, сборной нужны были две победы подряд. В восьмом туре Баира Кованова, Маргарита Лысенко, Ирина Судакова, Екатерина Смирнова и Ирен Люцингер одержали верх над соперницами из Москвы. В борьбе за призовые места спортсменки обыграли крымскую «Киммерию» и завоевали бронзовую медаль.
Командный чемпионат России по шахматам прошет с 1 по 10 мая в Сочи. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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