Сборная Подмосковья получила 441 диплом на олимпиаде школьников

«Показатели заключительного этапа олимпиады школьников у нас в регионе растут ежегодно. В 2024 году команда Московской области завоевала 441 диплом победителей и призеров, это на 66 больше, чем годом ранее», - прокомментировал первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

Школьники проверили свои знания по 24 предметам. Больше всего дипломов им удалось завоевать на олимпиаде по обществознанию, по астрономии - 43, по физике - 41. Помимо этого, учащиеся Подмосковья показали высокие результаты в таких дисциплинах, как: обществознание, право, МХК.

Напомним, все участники заключительного этапа из Подмосковья получат денежную выплату: победители - 500 тысяч рублей, призеры - 300 тысяч, а участники - 100 тысяч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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