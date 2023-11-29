Сборная Подмосковья получила 23 медали на всероссийском чемпионате «Профессионалы»

Представители Подмосковья поучаствовали в 23 компетенциях, в том числе в пяти юниорских. Так, 13 человек завоевали золото в таких направлениях, как выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы, мехатроника, промышленная механика и монтаж и другие.

В компетенциях пожарная безопасность и промышленная автоматика шесть участников завоевали серебро. Еще четыре человека получили бронзовые награды за мобильную робототехнику, программные решения для бизнеса и другие.

«За победу в финальном этапе боролись около 700 конкурсантов из 62 регионов страны. Они соревновались в 35 компетенциях основной возрастной группы и в 20 юниорской. Общее количество участников, включая региональный этап чемпионата, составило более 120 тысяч», - сообщили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».