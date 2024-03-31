31 марта 2024, 18:20

Сборная Подмосковья победила на национальном первенстве России по гандболу

Училище олимпийского резерва № 4 Московской области
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Сборная Московской области одержала победу на первенстве России по гандболу среди юношей до 17 лет. В финальном матче подмосковной команде удалось одолеть сборную из российской столицы.

На финальной стадии соревнований выступили 12 команд, разделенных на две группы. В борьбе за призовые места участвовали команды из различных областей России, включая Московскую, Саратовскую, Самарскую, Волгоградскую, Челябинскую, Ленинградскую области и другие.

Сборная Подмосковья, возглавляемая тренером Александром Коваленко, одержала уверенную победу над командой из Москвы со счетом 39:19.

Первенство России по гандболу среди юношей до 17 лет прошло в городе Салават в Республике Башкортостан. Турнир был организован в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены
31 марта 2024, 18:22
Форум руководящего состава Московского областного молодежного парламента провели в Шатуре
Евгения Чиркунова
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Двухдневный форум руководящего состава Московского областного молодежного парламента прошел в Шатуре. Мероприятие провели на базе лагеря «Терра Ностра».

Молодые политики организовали обучающий интенсив, спланировали совместную работу и пообщались с председателем Совета депутатов округа Дмитрием Яниным. Каждый из участников поделился информацией о своем районе и текущих инициативах в рамках молодежной политики.

Форум провели по инициативе Молодежного парламента Большой Шатуры, который возглавляет Евгения Чиркунова. В региональном парламенте она занимает пост заместителя по проектной работе.

«Мы были очень рады принять у нас в гостях ребят из разных городов нашего Подмосковья. Несмотря на то, что сформировались мы относительно недавно, команда уже показывает отличные результаты», - подчеркнула Евгения Чиркунова.

Она также поблагодарила лагерь «Терра Ностра» за организацию мероприятия и теплый прием, добавив, что все участники остались в восторге.

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Шатура
31 марта 2024, 17:07
Круглый стол «Разговоры о спорте» провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках состоялся первый круглый стол «Разговоры о спорте». На нем отметили лучших воспитанников спортивной школы в этом учебном году.

В ходе обсуждения особое внимание уделили последним успехам химкинских фехтовальщиков, завоевавших свыше десяти медалей на чемпионате Московской области по фехтованию. Среди победителей - представители спортшколы олимпийского резерва Химок: Виктория Точенова, Даниил Песков, Савелий Лазарев и Кристина Ильина.

Участниками дискуссии стали первый вице-президент федерации фехтования Владимир Белов, заслуженный тренер России Юрий Семин, а также родители воспитанников спортшколы.

Лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк подчеркнул значимость массового спорта и физической культуры для формирования здорового образа жизни. Он также отметил важность совместных усилий родителей и тренеров в мотивации детей к занятиям спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Химки
31 марта 2024, 16:55
Депутат Мособлдумы Черемисов принял участие в обсуждении проекта «Светлый город»
https://t.me/cheremisov_mk/4423
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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов вместе с коллегами принял участие в выездном совещании Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Они обсудили реализацию проекта «Светлый город».

Специалисты провели оценку выполнения мероприятий проекта «Светлый город» в прошлом году и наметили планы на этот год. Кроме того, оценили эффективность деятельности организаций, занимающихся содержанием, эксплуатацией и текущим ремонтом систем наружного освещения муниципальных образований.

«Совместная работа Комитета - одна из важных составляющих при улучшении качества жизни граждан Подмосковья», - указал Марк Черемисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Особое внимание будет уделено подготовке работы котельных к новому отопительному сезону.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Депутаты Мособлдума
31 марта 2024, 16:22
Бесплатную вакцинацию домашних животных против бешенства проведут в Химках
Администрация Химки г.о.
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Бесплатная профилактическая вакцинация против бешенства для мелких домашних животных пройдет в территориальном управлении Луневского городского округа Химок. Передвижные пункты вакцинации будут функционировать 6, 13 апреля, а также 1 июня с 11:00 до 14:00.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар указала, что перед проведением прививки животных сначала осмотрит ветеринар. Если питомец болеет или только что переболел, лучше отложить процедуру, чтобы избежать возможных осложнений.

«А после прививки, пока формируется иммунитет, организм питомца ослаблен, старайтесь минимизировать у него контакты с другими животными», - отметила Ольга Гончар.

Выездные вакцинации являются важной составляющей при профилактике бешенства домашних животных, так как позволяют охватить большое количество собак и кошек. Каждое вакцинированное животное учитывается в специальном журнале. Кроме того, делается отметка о вакцинации против бешенства в ветеринарном паспорте.

Ветеринары посетят несколько точек в Лунево, где проведут вакцинацию против бешенства: 6 апреля с 11:00 до 14:00 - в деревне Пикино, 13 апреля с 11:00 до 14:00 - в деревне Поярково, а 1 июня с 11:00 до 14:00 - в поселке Лунево.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Животные Вакцинация

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