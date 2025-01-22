22 января 2025, 21:16

Сборная Подмосковья по волейболу вышла в финал первенства России

УОР 2 Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Сборная Подмосковья прошла в финал первенства России по волейболу среди девушек до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Тренером спортсменок выступил Игорь Карпов. Под его руководством девушки одержали победы в пяти матчах. Подмосковные волейболистки победили соперниц из Калужской, Воронежской, Ивановской и Тамбовской областей, а также спортсменок из Москвы.

​Вместе со сборной Московской области в финал первенства России прошли представительницы Ивановской области.

​Напомним, полуфинальные игры проходили в Обнинске с 17 по 21 января. Финал турнира пройдет в марте 2025 года в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».​

Спортсмены
22 января 2025, 22:19
День фигурного катания отметили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Патриотическое мероприятие в честь Дня фигурного катания организовали в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках. Участие в нем приняли спортсмены, общественные деятели и муниципальные депутаты.

Собравшиеся узнали историю фигурного катания и его развития в мировой спортивной культуре. Кроме того, жителям рассказали о достижениях известных российских чемпионов.

Молодым фигуристам также выпал шанс продемонстрировать собственные умения, поучаствовав в сдаче нормативов.

«Фигурное катание объединяет людей всех возрастов и вдохновляет молодое поколение следовать традициям российского спорта», - поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Напомним, что в Химках особое внимание уделяют развитию массового спорта. Так, в округе регулярно проводят турниры, эстафеты и веселые старты. Также спортивные секции оснащены новейшим оборудованием.

Фигурное катание Химки
22 января 2025, 22:19
Около 2 тысяч человек посетили экскурсию по «Энергомашу» в Химках в 2024 году
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Научно-производственное объединение «Энергомаш» в Химках с экскурсией посетили почти две тысячи человек за 2024 год. Школьники, студенты и просто заинтересованные граждане ознакомились с экспозицией в демонстрационном зале предприятия.

Работники научно-производственного объединения организовали свыше ста экскурсий для жителей Химок. Они рассказали гостям об истории предприятия и его достижениях в ракетно-космической отрасли. Кроме того, участникам показали макеты легендарных двигателей и объяснили значимость разработок инженеров «Энергомаша» в мировой истории.

Напомним, что ранее сотрудники объединения организовали познавательную лекцию для воспитанников Дома юных техников «Интеграл». Начинающие инженеры узнали о такой значимой исторической личности, как академик Валентин Глушко.

Отметим, что до 90-х годов прошлого столетия научно-производственное объединение «Энергомаш» было закрыто для посещения. Увидеть экспозицию могли только сотрудники предприятия и приглашенные специалисты. Однако теперь демонстрационный зал доступен для всех желающих.

Химки Космос
22 января 2025, 21:56
Совещание по вопросам модернизации теплового хозяйства прошло в Подольске
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Подольск продолжаются работы по реконструкции теплового хозяйства. Глава округа Григорий Артамонов высоко оценил оперативность и профессионализм местных аварийных служб, которые недавно устранили сложный прорыв трубы на улице Кирова.

Глава округа обратил внимание на необходимость благоустройства территорий после завершения работ. Из-за теплой погоды особого внимания требуют участки, где ремонт еще продолжается. Артамонов поручил подрядчикам оперативно убирать грунт с прилегающих территорий, особенно вблизи социальных объектов, что неоднократно поднималось жителями на выездных совещаниях администрации.

«Отмечу слаженную работу аварийных служб. На прошлой неделе на улице Кирова произошел порыв трубы в очень сложном месте: внутри так называемой „мертвой опоры“ - бетонной конструкции, которая удерживает трубу. Тем не менее уже к вечеру, как и обещали, тепло вернулось в квартиры подольчан. Обязательно включим данный участок в нашу госпрограмму», - подчеркнул Григорий Артамонов.

Кроме того, он предложил предусматривать временные пешеходные пути там, где ремонтные работы затрагивают общественные пространства. Это позволит минимизировать неудобства для горожан и обеспечить безопасное передвижение.

Работы по модернизации теплового хозяйства в Подольске продолжаются в рамках программы улучшения городской инфраструктуры.

Подольск Благоустройство ЖКХ Ремонтные работы
22 января 2025, 21:47
Вечерние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 22 января
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 22 января. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Калужском и Волоколамском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе. В ведомстве уточнили, что местами возможен гололед. На этом фоне водителей призывают соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.

Пробки Дороги

Новости по теме