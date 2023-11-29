Сборная Подмосковья дважды выиграла в общекомандном зачете всероссийского турнира по грэпплингу

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​Соревнования проводили в детских и взрослых возрастных категориях в двух разделах: «грэпплинг» и «грепплинг-ги». Отмечается, что победа в турнире дает право на получение спортивных званий «кандидата в мастера спорта» и «мастера спорта».

​Всего в соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов из 23 регионов России. Московскую область представили более 100 участников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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