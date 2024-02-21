Сборная МЧС России выиграла на Спартакиаде по лыжным гонкам в Химках

Первенство и чемпионат Московской области по спортивной аэробике прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Солнечногорске. Спортсмены округа завоевали 40 медалей всех достоинств и право представлять регион на всероссийских соревнованиях.

Участие в соревнованиях приняли 320 спортсменов со всего Подмосковья в возрастных категориях от девяти до 18 лет. Они продемонстрировали индивидуальные, смешанные парные, трио и групповые выступления. По итогам всех этапов ребята из Солнечногорска завоевали 16 золотых, 15 серебряных и девять бронзовых медалей.

«Спортивная аэробика - один из ведущих видов спорта, представленных в городском округе Солнечногорск. Наши аэробисты регулярно занимают высшие места и представляют Московскую область и Россию на крупнейших соревнованиях. Многократно они становились чемпионами страны и даже мира. Это заслуга профессионального тренерского состава и, конечно же, спортсменов, которые проявляют колоссальную самоотдачу и упорство», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Победители в составе подмосковной команды выступят на первенстве и чемпионате России по спортивной аэробике, которые состоятся в Москве и Екатеринбурге в марте.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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