Сборка металлических конструкций нового путепровода началась в Апрелевке

«На строящемся путепроводе завершен монтаж металлоконструкций пролета между третьей и четвертой опорами со стороны ул. Самохина, затем строители приступят к монтажу пролетных строений между пятой, шестой и седьмой опорами со стороны улицы Апрелевской. Общая масса металлоконструкций составит 620 тонн», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Одновременно ведутся работы по устройству подпорных стен со стороны улиц Апрелевская и Самохина, а также по переустройству инженерных коммуникаций. Длина путепровода составит около 272 метров, а общая протяженность развязки - более километра.

Напомним, строительство связано с модернизацией РЖД и запуском МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожная». Новый путепровод объединит части Апрелевки и обеспечит безопасный проезд через железнодорожные пути, включая движение экстренных служб.