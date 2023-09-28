Сбор желудей для сохранения смешанных лесов начался в Подмосковье

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«Желуди направят в „Рослесзащиту“ для анализа, определения посевных качеств и хранения. Ростки, полученные из этих желудей, будут высеяны на территории Подмосковья в рамках федерального проекта „Сохранение лесов“ нацпроекта „Экология“», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Дуб - одна из лесообразующих пород Подмосковья, благодаря которой формируются смешанные леса. Такие считаются более устойчивыми к разного рода негативным воздействиям и природным факторам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес - это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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