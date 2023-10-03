Сбор урожая мискантуса начался в Подмосковье

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«Российские специалисты фактически первые в мире создали новый полный промышленный цикл получения углеродного волокна из недревесной целлюлозы. Аналогов подобной технологии нет, на разработки получены патенты», - рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

По его словам, сейчас в округе растет плантация мискантуса площадью 270 гектаров. В будущем ее увеличат до 500 гектаров. Землю арендовали в 2020 году на 20 лет. На это АО НПО «Биотехкомпозит» из Шатуры получило 1,9 миллиона рублей. За закупку техники им выделили еще 1,2 миллиона.

В 2021 году в Подмосковье посадили первые плантации мискантуса из Новосибирска.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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