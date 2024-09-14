Сбор помощи для Курска и Белгорода пройдет в парке Мира в Коломне 14 сентября

Сбор организуют у главной сцены. Здесь будут принимать строительные материалы и инструменты, предметы быта, теплые вещи, обувь, спальные мешки, постельные принадлежности, а также продукты питания.

«Мы призываем всех неравнодушных проявить доброту и участие к тем, кто наиболее нуждается в нашем внимании и поддержке. Давайте объединим усилия и сделаем эту акцию максимально эффективной. Вместе мы можем поменять чью-то жизнь, подарить надежду и показать, что человечность и забота все еще имеют большое значение», - прокомментировали организаторы акции.

Гумпомощь направят жителям Курской и Белгородской областей. Представителей бизнеса, желающих помочь, просят обратиться к директору молодежного центра «Выбор» по телефону 8 (926) 282-43-55.

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