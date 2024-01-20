Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах президента начали в Лобне

Организованы штабы по сбору подписей, куда ежедневно приходят те, кто поддерживает Владимира Путина. В их числе сенаторы и депутаты Госдумы, деятели науки, культуры, спортсмены, военные и представители общественных и молодежных организаций.

«Я поддерживаю нашего президента, я этого не скрываю, говорю всегда и всем, что я - за нашего президента Владимира Владимировича Путина. Я считаю, что это человек, который заставил Запад считаться с Россией. Это волевой, мощный, я считаю, что это лучший лидер мировой державы, который есть на данный момент в мире. И я его поддерживаю, и моя семья его поддерживает, поэтому, конечно же, я пришла поставить подпись», - сказала депутат совета депутатов г. о. Лобня Оксана Букина.

Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина продлится до конца января. Пункты работают ежедневно.

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