Сбор канцтоваров для школьников из Курска и Белгорода начался в Лобне

Акция пройдет по всему Подмосковью 19 августа. В Лобне жители могут приносить помощь по адресу: Краснополянский проезд, 2 с 10:00 до 16:00.

Кроме того, с 16 по 22 августа будут работать дополнительные точки сбора по следующим адресам: улица Чехова, 3А, Ленина, 65 и Мирная, 13 корпус 2.

Жители Лобни смогут передать в пункты приема шариковые ручки с синей пастой, простые и цветные карандаши, дневники, пеналы, тетради в клетку и линейку, точилки, линейки, ластики, обложки для тетрадей и учебников, подставки для книг и другие товары для школьников.

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