Сбои работы общественного транспорта устранят в Наро-Фоминске

Нерегулярность маршрутов, нехватка информации для пассажиров, проблемы с пешеходными переходами - основные жалобы горожан. Депутаты рассмотрели обращения местных жителей и обсудили пути решения проблем в муниципалитете.

На вопросы ответили глава Роман Шамне, его заместители, а также депутаты облдумы и совета округа. Некоторые задачи уже находятся в работе, другие будут решены в ближайшее время.

«Это и маршруты, сбои общественного транспорта и организация движения, организация переходов через дорогу и дворовой инфраструктуры и вопросы, связанные с вопросами ЖКХ и отоплением, горячим водоснабжением. То есть весь спектр вопросов традиционно у жителей был и каждый приходит не с одним вопросом», - сказал заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов.

Диалог администрации с жителями помогает решить наболевшие проблемы. Активное участие местных жителей вносит свою значимую лепту в поиск решений. Глава округа заверил горожан, что все работы выполнят весной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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