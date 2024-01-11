11 января 2024, 21:38

Сбоев в работе котельной на Яничкином проезде в Котельниках не выявили с начала января

Ольга Фельдфебелева
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Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин проверил работу котельной, расположенной в Яничкином проезде. Объект обслуживает жилой фонд одного из крупнейших микрорайонов города — Паркового, а также многие складские и промышленные городские предприятия.

Ранее Андрей Воробьев рассказывал о работе по модернизации системы ЖКХ в регионе, а также о принципах качества выполнения этих задач.

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«Котельная АО „МСК Инжиниринг“ является частной, и с момента ввода ее в эксплуатацию, с 2012 года, к ее работе не было никаких нареканий. Профильные специалисты со стороны администрации города следят за подготовкой котельных к отопительному сезону, мы регулярно выезжаем с проверками летом и осенью», - прокомментировал Жигалкин.

В котельной установлены четыре котла, два из которых всегда в работе, есть повысительные насосы, подпиточные насосы, как рабочие, так и в резерве - на текущий момент этого оборудования достаточно, чтобы справиться с любыми погодными аномалиями.

«Вся основная работа в котельной проводится в период подготовки к отопительному периоду, а в период отопления она сводится к контролю параметров и отслеживанию работы оборудования», - отметил главный инженер котельной Станислав Новак Нештатных ситуаций в новогодние праздники на котельной не зафиксировали. Основным топливом объекта служит природный газ. Также предусмотрена программа обработки воды, направленная на поддержание оптимального водно-химического режима котлов и тепловой сети.

ЖКХ Котельники
11 января 2024, 22:16
Тепло и горячая вода поступили в дома жителей Новолотошино в Подмосковье
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Отопление и горячее водоснабжение возобновили в поселке Новолотошино городского округа Лотошино в Подмосковье. Утечку на теплотрассе устранили 9 января, сообщила глава округа Екатерина Долгасова.

Порыв на теплосетях произошел 6 января. По словам мэра, много времени ушло на обнаружение места утечки. Глава округа пояснила, что магистраль введена в эксплуатацию в 1958 году и исполнительную документацию потеряли.

«Благодаря сотрудникам Лотошинского ЖКХ наш поселок полностью без отопления не оставался, котлы работали не в полную мощность. Тем самым, мы избежали более серьезных последствий», - рассказала Долгасова.

Нуждающимся в дополнительном обогреве раздавали обогреватели, начальники территориальных отделов делали поквартирный обход. К устранению порыва привлекли три аварийные бригады.

«Сейчас котельная работает в штатном режиме. Если поступают жалобы от жителей, специалисты выезжают по адресу и устраняют проблему», - сообщил руководитель Лотошинского ЖКХ Игорь Круль.

Жителям Подмосковья пересчитают плату за коммунальные услуги в декабре–январе из-за перерывов в поставке отопления и горячей воды. ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» рассмотрит все обращения и проведет перерасчет согласно российскому законодательству.

ЖКХ Отопление Коммунальные аварии Лотошино
11 января 2024, 21:53
«Этим ребятам повезло». Психолог рассказала, как детям из Климовска помогут адаптироваться к учебе
Телеканал «360»
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Школьники из Климовска в этом году оказались на долгих зимних каникулах: из-за коммунальных аварий начало учебы перенесли, а детей направили в лагерь «Литвиново». Детский психолог Наталья Наумова объяснила Елена Кононовой на стриме «‎360», что неожиданная поездка не помешает им адаптироваться к школе.

Наумова отметила, что при возвращении с каникул школьники чаще всего испытывают проблемы с режимом: им приходится вновь рано вставать и идти на занятие. При организации поездки детей из Климовска этот вопрос учли.

«В лагере будет режим. Уже нам озвучили, что ребята будут вставать в восемь утра, а это приближено к школьному графику», - отметила психолог.

Эксперт подчеркнула, что в первые дни учебы педагогам важно сосредоточиться на повышении когнитивных способностей учеников, таких как внимание, воображение и память. В «Литвиново» дети получат возможность развить эти качества в игровой форме.

«Этим ребятам повезло больше, чем остальным, потому что их адаптируют к учебному процессу», - констатировала Наумова.

Первые путевки в детский лагерь уже получили 95 детей из Климовска. Гости «Литвиново» поделились впечатлениями , а глава лагеря пообещал родителям обеспечить «прирост и привес» , организовав пятиразовое питание.

Школьники из Климовска в этом году оказались на долгих зимних каникулах: из-за коммунальных аварий начало учебы перенесли, а детей направили в лагерь «Литвиново». Детский психолог Наталья Наумова объяснила Елена Кононовой на стриме «‎360» , что неожиданная поездка не помешает им адаптироваться к школе.

Наро-Фоминск Подольск Дети Школы Детские лагеря Коммунальные аварии
11 января 2024, 19:28
Жителям Подмосковья пересчитают плату за коммунальные услуги в декабре–январе
РИА «Новости»
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ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» проведет перерасчет платы за коммунальные услуги из-за перерывов в поставке отопления и горячей воды в декабре–январе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Перерасчет отразят в едином платежном документе за январь 2024 года. По имеющимся вопросам можно обратиться в Воскресенский и Солнечногорский филиалы. Компания рассмотрит все обращения, после чего проведет перерасчет согласно российскому законодательству.

«ООО „Газпром теплоэнерго МО“ предпринимает все меры по обеспечению бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей», - добавили в пресс-службе.

Оперативную информацию о мероприятиях ООО «Газпром теплоэнерго МО», направленных на обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения, можно получить в Telegram-канале компании.

Ранее в «Газпром теплоэнерго МО» сообщили об установке передвижных котельных в Солнечногорском и Воскресенском городских округах. Их запуск на полную мощность запланировали на 12 января.

Отопление Газпром
11 января 2024, 19:23
Госавтоинспекторы в Лобне провели профилактический рейд «Ребенок-пассажир»
Пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по г.о. Лобня
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Автоинспекторы провели беседы на тему безопасной перевози детей с водителями в Лобне. Профилактическое мероприятие прошло в рамках акции «Зимние каникулы».

В рамках информационно-профилактического мероприятия «Зимние каникулы» в городском округе Лобня сотрудники полиции провели рейд «Ребенок-пассажир». Мероприятие было направлено на соблюдение водителями правил перевозки детей, а также на снижение травматизма среди маленьких пассажиров.

Сотрудники полиции проверили более 60 автомобилей в остановочном коридоре. Нарушений правил перевозки детей в салоне транспортных средств выявлено не было.

В Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать правила безопасности на дорогах, особенно при перевозке детей, и быть внимательными к ним во время зимних каникул.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня ГИБДД Дороги

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