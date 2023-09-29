Сбоев на объектах холодного водоснабжения в Подмосковье стало меньше на треть за неделю

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Оперативные группы «МОС АВС» выезжали в населенные пункты Подмосковья 45 раз. Из общего количества нарушений девять касались обеспечения потребителей холодной водой (на прошлой неделе таких было 14), показатель снизился на 36%. Еще 28 - горячей. По электричеству зафиксировали 111 сбоев.

Всего удалось устранить 149 неполадок, два оставили на контроле.

Специалисты «МОС АВС» провели 43 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррору, с начала года таких набралось уже 1135.

Всего с января 2023 года сотрудники службы 5668 раз выезжали в муниципальные образования Московской области: выездов рабочих бригад было 1122, а оперативных групп - 4546.

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