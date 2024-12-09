Сбоев на коммунальных объектах Подмосковья стало на 13% меньше
За неделю подмосковная аварийно-восстановительная служба взяла на контроль 595 нарушений в работе объектов ЖКХ. Сотрудники ГКУ МО «МОС АВС» зафиксировали устойчивое снижение сбоев в системе горячего водоснабжения, их количество сократилось на 13% по сравнению с предыдущей неделей.
Из общего числа нарушений 131 касался горячего водоснабжения, 87 - холодного водоснабжения, 218 - теплоснабжения, 158 - электроснабжения и одно - водоотведения.
За отчетный период провели 48 выездов оперативных групп и 31 - рабочих бригад в муниципалитеты региона. Также специалисты организовали 32 мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррору.
Всего с начала года МОС АВС осуществила 7501 выезд в муниципальные образования, 1511 раз из которых выезжали рабочие бригады, а оперативные группы - 5990 раз.