31 октября 2023, 17:56

Сбивший лося в Подмосковье водитель заплатит более 80 тысяч рублей по решению суда

Фото: "Freepik"
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Суд удовлетворил иск Минэкологии Подмосковья в отношении водителя, который сбил на дороге лося. Случай произошел на трассе М-8 «Холмогоры» в Пушкинском городском округе. Животное погибло.

«В результате аварии дикое животное получило травмы, не совместимые с жизнью. Сотрудники ГИБДД и специалист охотнадзора, прибывшие на место происшествия, зафиксировали факт ДТП. Водитель полиса ОСАГО не имел, а в добровольном порядке возместить ущерб, нанесенный животному миру, отказался», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ведомство обратилось в суд и там требование удовлетворили. Хотя ответчик на заседание не явился, теперь ему придется возместить ущерб природе в размере 80 тысяч рублей и еще шесть тысяч заплатить за уплату государственной пошлины.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков. Он подчеркнул, что правительство региона продолжает предпринимать меры по очистке лесов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Животные Водители
31 октября 2023, 18:58
Программа наставничества для предпринимателей начнется в Подмосковье 2 ноября
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Акселерационная программа наставничества 2.0. для предпринимателей Подмосковья стартует 2 ноября. К участию приглашают представителей бизнеса, применяющих специальный налоговый режим.

Участников программы ждут вебинары по увеличению продаж, маркетингу, упаковке продукции и других аспектах, необходимых для ведения бизнеса. В конце обучения предпринимателям предстоит защитить свои проекты перед экспертной комиссией.

Участие в проекте бесплатное. Узнать о программе обучения и зарегистрироваться можно по ссылке. Чтобы стать наставником проекта, необходимо заполнить анкету.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес
31 октября 2023, 18:32
Фестиваль единоборств пройдет в Клину 11 ноября
Unsplash
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Масштабный фестиваль единоборств состоится в Клину 11 ноября в 14:00. Принять участие смогут все желающие вне зависимости от возраста.

В программу мероприятия включены выступления спортсменов-единоборцев, а также показательные бои. Борцы выступят в таких стилях, как: самбо, кок-бокс, карате и других. Все желающие смогут попробовать свои силы в жиме лежа и рывке гири, а также поучаствовать в лотерее.

Помимо этого, гости фестиваля Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк и Сергей Чуприна продемонстрируют сценический силовой экстрим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Спортсмены
31 октября 2023, 18:14
Усадьбу Тимохово-Салазкино отреставрировали в Видном
Дарья Московцева
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В советские годы на территории Тимохово-Салазкино размещался пионерский лагерь, а совсем недавно здесь провели масштабную реставрацию, превратив исторический усадебный комплекс в новую точку притяжения для жителей города и туристов.

Так, на месте бывших Тимоховских торговых рядов открылся фуд-корт и фермерский рынок, где можно приобрести свежую продукцию от местных производителей. Рядом работает ресторан и кафе-библиотека.

После трапезы посетители могут провести время в одной из мастерских, в музее или прогуляться по дорожкам благоустроенного усадебного парка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Видное
31 октября 2023, 17:58
Министерство благоустройства рассказало о планах по преображению Подмосковья в 2024 году
Unsplash
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Министерство благоустройства поделилось планами по преображению Московской области в 2024 году. В ведомстве сообщили, что в регионе приведут в порядок пешеходные зоны, площади и набережные.

Так, в Дзержинском обустроят сквер Громцева, в Дубне обновят улицу Центральную, а в в Дмитрове реконструируют Советскую площадь. Помимо этого, в Протвине приведут в порядок Лесной бульвар, а Воскресенск получит обновленный Ледовый дворец «Химик».

Также преображение затронет Луховицы, Сергиев Посад, Волоколамск и другие округа. В ведомстве уточнили, что каждый из запланированных объектов уникален и предназначен для обогащения городского ландшафта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство

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