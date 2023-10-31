Сбивший лося в Подмосковье водитель заплатит более 80 тысяч рублей по решению суда

«В результате аварии дикое животное получило травмы, не совместимые с жизнью. Сотрудники ГИБДД и специалист охотнадзора, прибывшие на место происшествия, зафиксировали факт ДТП. Водитель полиса ОСАГО не имел, а в добровольном порядке возместить ущерб, нанесенный животному миру, отказался», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ведомство обратилось в суд и там требование удовлетворили. Хотя ответчик на заседание не явился, теперь ему придется возместить ущерб природе в размере 80 тысяч рублей и еще шесть тысяч заплатить за уплату государственной пошлины.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков. Он подчеркнул, что правительство региона продолжает предпринимать меры по очистке лесов.

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