Сбитого грузовым поездом мужчину спасли в больнице в Орехово-Зуеве

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В ходе диагностики врачи выявили у пациента множественные переломы скелета и черепа, повреждения крупных сосудов мозга и большую потерю крови.

По словам нейрохирурга Сардорбека Сабирова, мужчина был в крайне тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ и восстановили кровопотерю, после чего провели операцию, которая длилась более пяти часов.

«Затем мы выполнили оперативное вмешательство, в ходе которого освободили ткани мозга от травмирующих их отломков черепной кости, выполнили пластику основного венозного сосуда головного мозга, восстановили и зафиксировали в анатомически правильном положении поврежденные ребра и кости таза», - сказал врач.

Мужчина уже выписан домой, ему предстоит реабилитация под наблюдением медиков.