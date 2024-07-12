12 июля 2024, 17:56

Сбежавшего от хозяина гуся Мартина нашли в Ногинске

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Гусь Мартин сбежал от хозяина в Ногинске. К поискам подключились жители города. Совместными усилиями удалось найти и вернуть гуся хозяину.

Друзья подарили жителю Ногинска гуся на день рождения. Отличительными чертами птицы является наличие длинных извитых перьев на плечах, крыльях, хвосте, среди покровных перьев спины. Такая порода очень узнаваема среди пернатых собратьев.

Так получилось, что гости забыли закрыть калитку в доме, где проходило празднование, и пернатый герой сбежал на свободу. Ленточный гусь Мартин заставил поволноваться не только хозяина Романа, но и поднял на уши весь Ногинск. Информация о побеге Мартина разлетелась по многим городским пабликам.

Утром следующего дня поступила информация, что фото Мартина, видели в одной из местных групп в социальных сетях. Оказалось, беглеца обнаружила местная жительница: стала спрашивать у соседей, чей гусь. Однако собственника установить так и не удалось. Счастье постучалось в двери сегодня утром. Роману позвонила та самая бдительная женщина и сообщила, что Мартин у нее дома и более того она готова вернуть искателя приключений в семью.

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Животные Богородский
12 июля 2024, 17:58
Фотоконкурс летних фотографий леса начнется в Подмосковье 15 июля
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Комлесхоз Подмосковья объявил о старте фотоконкурса «Успей за летом». Авторы пяти лучших снимков получат призы.

Для участия в фотоконкурсе понадобится сделать красивый кадр в лесах Подмосковья. Снимок нужно разместить в закрепленном сообщении Telegram-канала или в чатах 19 лесничеств.

Автору нужно обязательно указать, когда и где сделана фотография, а также поставить хештег #успейзалетом2024.

Фотоконкурс продлится с 15 июля по 14 августа. Пять самых красивых фотографий выберут в первой половине сентября. Авторов ждут подарки.

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Красота
12 июля 2024, 17:54
Минэкологии Подмосковья призвало отказаться от шаров и китайских фонариков
Ульянов А.И.
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Гелиевые шары и фонарики на горючих материалах и батарейках вредят окружающей среде. Минэкологии Подмосковья призвало жителей и гостей региона не использовать такие игрушки.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов объяснил, что после завершения полета летающие игрушки оказывают негативное воздействие на природу.

Сдувшиеся гелиевые шары падают на землю и в водоемы, где их часто проглатывают животные. Часто это приводит к гибели.

Батарейки в световых шарах приносят еще больший вред: они содержат магний, ртуть, олово, свинец, никель, цинк, кадмий, которые при разложении попадают в почву и воду.

Проволочные каркасы воздушных фонариков приманивают птиц, которые не могут выбраться на волю и гибнут. Кроме того, китайские фонарики часто становятся причиной лесных пожаров. Запускать такие игрушки запрещено на расстоянии менее 100 метров от леса.

«В России в отличие от других стран запуск гелиевых шаров не запрещен, однако мы обращаемся к жителям Подмосковья с просьбой воздержаться от использования их в нашем регионе. Это нужно для того, чтобы сохранить наше природное достояние», - добавил Тихон Фирсов.

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Минэкологии Подмосковья
12 июля 2024, 17:53
Около 1,4 тысячи подмосковных СНТ войдут в программу социальной газификации
Правительство РФ
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Около 1,4 тысячи подмосковных СНТ войдут в программу социальной газификации. Об этом вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин доложил на заседании штаба по вопросам социальной газификации садовых некоммерческих товариществ в правительстве России.

По его словам, владельцы участков в СНТ смогут стать участниками программы догазификации. Газовые сети бесплатно проведут к земельным участкам в СНТ, расположенных в границах уже газифицированных населенных пунктов.

«Жителям необходимо будет только заключить комплексный договор и оплатить услуги внутри участка, включая оборудование», - пояснил Хромушин.

Однако желающим поучаствовать в программе необходимо выполнить несколько условий. Подключать к газу будут только те СНТ, которые расположены в границах уже газифицированных населенных пунктов. Также дачники должны принять решение о газификации на общем собрании, оформить протокол и приложить его к заявке на подключение. Кроме того, домовладения в СНТ должны иметь статус «жилого дома», а на домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы.

Наибольшее количество СНТ подключат к газопроводам в городских округах Домодедово, Мытищи, Подольск, Дмитровский, Чехов, Одинцовский, Ленинский, Пушкинский, Щелково, Ступино.

«Сегодня мы практически завершили масштабную работу по инвентаризации СНТ, попадающих под критерии догазификации в соответствии с федеральными требованиями. До 1 августа планируем утвердить план-графики догазификации», - добавил Хромушин.

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Правительство РФ Социальная газификация
12 июля 2024, 17:52
Светофоры отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали еще девять светофоров в Подмосковье. Работы провели в Егорьевске, Долгопрудном, Зарайске и других округах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, специалисты отремонтировали светофоры на улице 1 Мая в Егорьевске, на Лихачевском шоссе в Долгопрудном, на Монинском шоссе в СНТ «Здоровье» в Лосино-Петровском, на Центральной улице в селе Кудиново в Богородском округе, улице Урицкого в Зарайске, улице Пристанционной в Ступине, на 46-м километре Каширского шоссе в Домодедове, улице Заречной в Щелкове и проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде.

Как отметили в министерстве, неработающий светофор может серьезно повысить риск автомобильных аварий. Сотрудники «Мосавтодора» регулярно обследуют дороги, чтобы вовремя проводить ремонт и исправлять дефекты.

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Дороги Ремонтные работы

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