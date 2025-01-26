Саночники Подмосковья выиграли 7 медалей на всероссийских соревнованиях

Народные дружинники помогают сотрудникам полиции в Подольске следить за порядком на улицах, задерживают преступников и правонарушителей. Глава округа Григорий Артамонов наградил добровольцев почетными грамотами.

Руководитель муниципалитета поблагодарил народных дружинников от себя лично и от жителей Подольска.

«Хотел бы выразить слова благодарности нашим дружинникам, которые, действительно, являются серьезной опорой и помощью в обеспечении безопасности, при проведении культурно-массовых мероприятий и в целом при патрулировании наших улиц, общественных пространств. Вы всегда рядом, помогаете. Статистика говорит сама за себя», - сказал он.

Как отметил командир народной дружины микрорайона Кузнечики Максим Бабаев, люди становятся добровольцами по зову сердца, а не за благами или преференциями.

«Когда ты получаешь поощрение всегда приятно. Спасибо, что администрация города видит нашу работу, отмечает ее с положительной стороны», - поблагодарил он.

Максим Бабаев руководит народной дружиной «Кузнечики» с 2015-го года. В нее входят 30 жителей Подольска, в основном это бывшие офицеры. Но есть в народных дружинах и женщины. Почти два года назад добровольцем отряда «Кузнечики» стала жительница микрорайона Валентина Щербинина. Ее также отметили почетной грамотой.

«Мне очень это нравится, следить за порядком, хочется участвовать в жизни города. Хочется в своем районе, чтобы дети спокойно гуляли, чтобы бабушки с дедушками ходили спокойно», - поделилась Валентина Щербинина.

Всего в Подольске две народных дружины. Участники еще одной, казачьей, следят за порядком вблизи железнодорожной станции.

«В нашей дружине уже около 35 человек, в нее входят юристы, медики действующие, участники специальной военной операции и те, кто имел отношение к полиции, это бывшие сотрудники. Мы достаточно организованно охраняем наш город», - подчеркнул командир народной дружины городского округа Подольск Христофор Алавердов.

Отметим, что в этом году в муниципалитете дружинников станет еще больше, сейчас там формируют новый отряд.