28 мая 2024, 13:38

Санавиация совершила почти 300 вылетов в Подмосковье с начала года

Пресс-служба Минздрава МО
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Санитарная авиация совершила около 300 вылетов в Подмосковье с начала года. В большинстве случаев при помощи вертолетов транспортировали детей.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, санитарную авиацию используют для помощи пострадавшим в ДТП, а также для медбольничной транспортировки.

«Санавиация позволяет оперативно доставить пациента в больницу для оказания медицинской помощи, вне зависимости от дорожного трафика и расстояния до медучреждения. Кроме того, благодаря системе „Ночной старт“, вертолеты могут вылетать даже в темное время суток. С начала года санитарная авиация выполнила около 300 вылетов, транспортировав 277 пациентов, из которых 189 - это дети», - рассказал министр здравоохранения Алексей Сапанюк.

В состав бригад входят снестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи. Чаще всего пациентов транспортируют в больницы Красногорска, Подольска, Ногинска и Химок, а также в травмоцентр первого уровня, ожоговый центр и Московский областной центр охраны материнства и детства.

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Вертолеты Авиация Дети Здравоохранение Больницы
28 мая 2024, 14:08
Заместители главы Химок провели пешие обходы во всех микрорайонах округа
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Заместители главы городского округа Химки каждую неделю проводят пешие обходы территорий во всех микрорайонах. Сотрудники администрации прямо на месте решают вопросы жителей и принимают их обращения и заявки.

Первый заместитель главы городского округа Химки Родион Левочка провел обход по территории жилого комплекса «Город Набережных». Он оценил благоустройство квартала и готовность сквера «Набережная реки Клязьмы» к лету.

«Это непростой участок города, потому что на компактной площади большое количество многоквартирных домов, в которых работают разные управляющие компании. Поэтому необходимо найти возможность состыковать все эти структуры и обеспечить комфорт жителей. Обсудили достаточно много вопросов, составили план дальнейших работ и через пару недель вернемся с результатами», - рассказал Левочка.

Также встречи с жителями провели заместители главы Химок Денис Юрков, Николай Батышев, Андрей Зайцев и Александр Цуканов. Представители администрации проверяют ход ремонтных работ, состояние дворов, дорог, контейнерных площадок, а также содержание придомовых территорий, объектов торговли, медицинских учреждений и аптек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в Подмосковье.

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Благоустройство Химки
28 мая 2024, 14:06
Отделочные работы начались в детском саду на Юбилейном проспекте в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Завершилось возведение третьего этажа нового детского сада на Юбилейном проспекте в Химках завершили. Сейчас там ведутся отделочные работы. Учреждение откроют осенью.

В детском саду закончились монолитные работы. Там уже обустроили крышу, внутренние коммуникации и установили окна. Сейчас специалисты приступили к внутренней отделке.

«По срокам госпрограммы сдача детского сада запланирована на 2025 год, однако сейчас строительные работы ведутся опережающими темпами, поэтому обновленное учреждение откроет свои двери уже осенью текущего года», - сказала заведующая дошкольным учреждением, муниципальный депутат городского округа Химки Юлия Ишкова.

Планируется, что после завершения ремонта площадь сада увеличится вдвое - с 2,6 до 4,8 тысячи квадратных метров. Оно рассчитано на 320 детей от полутора до семи лет. Там появятся помещения для занятий, игровые комнаты, спальни, раздевалки, музыкальные и физкультурные залы. На прилегающей территории возведут игровые и спортивные площадки с теневыми навесами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что новое здание Физмат-лицея на 525 мест в Сергиевом Посаде распахнет свои двери для учеников уже 1 сентября.

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Химки Детские сады
28 мая 2024, 14:05
Еще 5 тысяч камер системы «Безопасный регион» установили в Подмосковье с января
Unsplash
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Более 137 тысяч видеокамер системы «Безопасный регион» установили в Московской области, пять тысяч из которых — в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Видеокамеры устанавливают на входах в подъезды домов, в парках, на дорогах и перекрестках, в общественном транспорте, а также в других местах большого скопления людей.

В подмосковные камеры системы «Безопасный регион» внедряют искусственный интеллект. Нейросеть следит за чистотой дворовых территорий, а также выявляет незаконную уличную торговлю и ищет безнадзорных животных.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Детские сады
28 мая 2024, 13:35
Цифровое пианино подарили юному музыканту из Богородского округа
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Глава Богородского округа Игорь Сухин вручил паспорт на цифровой рояль воспитаннику Электроуглинской детской музыкальной школы Владиславу Баланову. Юный музыкант стал победителем губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья».

Владислав занял 1-е место в региональном рейтинге обучающихся. Воспитанник детской музыкальной школы получил 1,5 миллиона рублей за достижения в области дополнительного образования в сфере культуры Московской области по специальности «Фортепиано». На выделенные средства школа приобрела музыкальный инструмент - цифровой рояль.

Баланов также станет одним из 12 участников делегации Подмосковья на Всероссийском детском культурном форуме, который пройдет в августе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Дети Богородский

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