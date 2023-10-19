Санавиация доставила в больницы Подмосковья свыше 600 пациентов с начала года

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Санавиация приходит на помощь тогда, когда идет речь об экстренной транспортировке пациента, а до больницы далеко или по пути отмечены пробки.

«Благодаря системе „Ночной старт“ санитарная авиация может работать даже в темное время суток. Всего с начала года санитарная авиация эвакуировала более 600 человек, в том числе 389 детей», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В составе бригад есть анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. Чаще всего пациентов доставляют в больницы Красногорска, Подольска, Ногинска, Химок, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

Еще 500 медиков трудоустроили в Подмосковье по программе «Приведи друга». Привлечение специалистов - тонкая работа, включающая в себя разные подходы и методики, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Все о мерах поддержки врачей в Московской области можно узнать на сайте.