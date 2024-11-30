Санаторий в Солнечногорске вошел в число лучших в Подмосковье

Общественные обсуждения бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 стартовали в новом формате в Солнечногорске. Если раньше собирались на одной крупной площадке, то теперь встречи проводятся в каждом территориальном управлении. Первой локацией для обсуждения стал поселок Андреевка.

Общественные обсуждения бюджета играют важную роль в том, чтобы учесть мнения и потребности большего числа граждан, а также предоставить информацию о планах работ в каждом территориальном управлении.

В обсуждении в поселке Андреевка участвовали жители, старосты, председатели советов многоквартирных домов, депутаты. Участникам была представлена наглядная презентация, в которой подробно рассказали, как и на что будут направлены бюджетные средства. Затем состоялась живая дискуссия.

«Я в первую очередь заинтересована развитием именно той территории, на которой непосредственно живу. Для меня и других жителей Алабушево было важно знать, будут ли включены в планы по реорганизации и благоустройству объекты нашего села и нашего микрорайона. Радует, что многие предыдущие обращения были услышаны. В план включены ремонт дорог, модернизация котельной и электросетей. Надеемся, что и контейнерную площадку также реконструируют», - отметила член Ассоциации председателей многоквартирных домов, жительница села Алабушево Ксения Марус.

Почти 50% бюджета будет направлено на социальные нужды. Это включает бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов, поддержку образовательных учреждений, организацию отдыха детей на каникулах, приобретение школьных автобусов, музыкальных инструментов и книг, а также социальные выплаты и другие важные инициативы.

Более 30% расходов предусмотрено на сферу ЖКХ. В приоритете - модернизация объектов коммунального хозяйства. В частности, в Голубом и Алабушево запланирован капитальный ремонт котельных, а в Андреевке - обновление сетей водоснабжения.

Также в планах обустройство 20 контейнерных площадок, ремонт шести дорог, обновление игровых площадок и дворовых территорий, обновление кровли в здании бывшего детского сада № 33, очистка прудов от мусора, борьба с борщевиком и многое другое.

«На ближайшие годы намечены стратегические проекты, такие как строительство новых дорог, модернизация электросетей и благоустройство набережной Новоголубовского пруда. Мы стремимся к созданию комфортной и безопасной среды, продолжая развивать инфраструктуру и поддерживать социальные инициативы», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он также отметил, что власти внимательно анализируют обращения граждан, наказы избирателей и результаты выездных администраций. Эти данные учитываются при выборе объектов для ремонта и благоустройства.

С проектом бюджета можно ознакомиться на официальном сайте администрации Солнечногорска. Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета состоятся 6 декабря 2024 года в онлайн-формате. Все желающие смогут подключиться по ссылке.

Кроме того, жители Солнечногорска могут оставить свои предложения по проекту бюджета до 16:00 до 5 декабря. Их принимают по электронной почте: solnecfin@yandex.ru , а также по телефону: 8 (495) 567-91-48.

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