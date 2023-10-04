Самый дорогой земельный участок в Подмосковье сдали в аренду за 24 миллиона рублей
На прошлой неделе самый дорогой земельный участок в Московской области сдали в аренду за 24 миллиона рублей в год. Он находится в деревне Черное в Балашихе, сообщили в комитете по конкурентной политике региона.
Участок площадью 10 соток в 16 километрах от МКАД предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. В торгах участвовали 32 человека, они увеличили стартовую цену в 75 раз.
Ознакомиться с другими лотами можно на портале ЕАСУЗ.
На прошлой неделе в Подмосковье провели 90 аукционов. Общее количество участников составило 330 человек.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Московской области.
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