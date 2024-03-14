Самых активных участников проекта «Суперлига Подмосковья» наградили по итогам 2023 года

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Победителями сезона 2023 года «Суперлиги Подмосковья» стали участники, сделавшие наибольший вклад в глобальную цель - достижение рубежа в десять миллионов километров в формате индивидуальных тренировок и участия в стартах проекта.

Всего в 2023 году по проекту провели 22 мероприятия в 12 городских округах Подмосковья. Это забеги, велозаезды, заплывы на открытой воде.

На данный момент активными участниками спортивного проекта «Суперлига Подмосковья» уже стали около 17 тысяч человек.

Награждение прошло по таким номинациям, как: «Лига Многоборья», «Гран-При» и «Самолет.Пробег».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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