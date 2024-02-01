Самые редкие обращения жителей озвучили в ГУСТ Подмосковья

Руководитель ГУСТ Светлана Аипова сообщила, что заявки в ЕДС сейчас принимают более чем в 300 категориях. Жители Московской области активно используют данную возможность и иногда обращаются с редкими просьбами.

Например, из Балашихи поступило обращение заменить полотенцесушитель, из Воскресенска - поменять фильтр очистки воды, а из Люберец - устранить течь из гибкой подводки присоединения санитарного прибора.

Помимо этого, заявители просили заменить смеситель «Елочка», отремонтировать автомат защиты квартиры и установить водонагреватель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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