Самые распространенные нарушения в сфере земельного законодательства назвали в Подмосковье
Инспекторы назвали самые распространенные нарушения земельного законодательства в Подмосковье. Отмечается, что жители часто нарушают правила в этой сфере.
Например, вблизи деревни Логиново в Павловском Посаде обнаружили пустующий участок, предназначенный для сельскохозяйственной деятельности. В деревне Лузгарино в Шатуре такая же ситуация - инспекторы выявили два участка, которые просто зарастают.
В районе деревни Щепотьево Коломенского округа обнаружили незаконную свалку. Собственника призвали устранить нарушение и использовать землю по назначению. В Балашихе вместо спортивного объекта построили гостиницу, что также является нецелевым использованием. Проблему решили в досудебном порядке - для этого собственник изменил вид разрешенного использования своего земельного участка на соответствующий его коммерческой деятельности.
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