09 января 2024, 09:31

Самые посещаемые губернаторские карусели определили в праздничные дни в Подмосковье

Министерство благоустройства Московской области
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Карусель в Коломне прокатила почти 1,5 тысячи гостей в первые дни 2024 года и стала самым посещаемым уличным аттракционом Подмосковья. Об этом рассказали в министерстве благоустройства.

В пятерку самых востребованных вошли также карусели в Центральном городском парке Ногинска, городском парке Чехова, на центральной площади Одинцова и в парке Кривякино в Воскресенске.

По словам министра благоустройства Михаила Хайкина, карусели, установленные по программе губернатора, пользуются популярностью круглый год. Катание на таких аттракционах бесплатное.

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Коломна Благоустройство Парки
09 января 2024, 01:08
Все дома в Климовске пообещали подключить к отоплению 9 января
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Очередную встречу с жителями Климовска провел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с командой. Главной темой беседы стало возвращение тепла в дома после коммунальной аварии, а также проблема передачи котельной в муниципальное управление. Глава региона пообещал, что все дома в городе подключат к теплу сегодня, 9 января.

На беспокойство жителей, что подобные ситуации могут повториться, Воробьев ответил, что котельная передана муниципалитету, ее отремонтируют. Глава региона поблагодарил силовой блок за помощь.

«Сегодня котельная передана нам в управление. <…> Мы, конечно, стучались в эту дверь, стучались неоднократно, но безуспешно. Сейчас, учитывая ситуацию, которая сложилась, котельная находится у нас в эксплуатации. То есть мы можем из бюджета инвестировать деньги в трассы, дымососы, которые сегодня не работают на основном котле, в горелки и прочие вещи», - сообщил губернатор.

Программа по восстановлению пострадавших территорий Участники встречи выразили беспокойство, как будут устранять последствия аварии, во многих МКД затопило подвалы. Воробьев пояснил, что в городе создана специальная управляющая компания.

«Скоро в Климовске начнет работу специальное выделенное подразделение со штатом слесарей, электриков, техники, потому что жители каждого двора, в который я сегодня заходил, мне говорили, что недостаточно рабочего персонала. <…> Я дал поручение подготовить программу по восстановлению территорий, которые вас всех, как и меня, беспокоят», - отметил губернатор.

Причиной коммунального коллапса в Климовске стала авария на котельной , которая обеспечивает город теплом. Она расположена на территории закрытого режимного предприятия «Климовский патронный завод» ЗАО «КСПЗ», сотрудники которого не смогли справиться с ситуацией.

Котельную в Климовске отремонтируют На данный момент из 173 пострадавших от аварии домов подачу тепла восстановили в 69 МКД, из них полностью теплоснабжение восстановили в 36 домах. Губернатор отметил, что есть позитивные сдвиги, и во время встречи идет подключение оставшихся домов. Всего в работе задействовано 200 бригад. Около домов, куда тепло уже дошло, продолжают дежурить аварийные бригады.

«Сегодня ночью - завтра днем запускаем подъездные стояки. Где нужно - меняем радиаторы, где нет такой возможности, запускаем напрямую, чтобы с завтрашнего дня дома отапливались по стоякам. С 19:00 просим всех быть в квартирах», - обратился к горожанам вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

Более 50 бригад занимаются проблемами с электричеством и электрощитами. Министр строительного комплекса региона Владимир Локтев пояснил, что отопление в дома подается не на полную мощность, нормативных показателей планируют достичь 9 января.

Подольск Андрей Воробьев Отопление Коммунальные аварии
09 января 2024, 00:21
Глава Солнечногорска Михальков доложил о работе котельных в округе
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Глава городского округа Солнечногорск Подмосковья Константин Михальков доложил о проведении очередного штаба по вопросам отопления. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, на котельной Выстрел параметры на выходе по отоплению выдали 73 градуса, также повысились наладки газового оборудования. На входах в домах зафиксировали выше 68 градусов. Такие показатели являются непредельными, систему после устранения утечек заполняют.

«Котельная Ложки. Все ранее принятые решения дали результат, в квартирах жителей заметно теплее. Есть небольшая просадка по горячей воде: котельная сознательно чуть придерживала, чтобы быстрее прогреть дома. Завтра планируем установить дополнительный циркуляционный насос на систему.», - рассказал глава региона.

На котельной Поваровке сотрудники «Газпром теплоэнерго» выровняли работу. Также запустили дизельную блочно-модульную для быстрого набора температуры.

Помимо этого, Михальков рассказал о работе котельной Алабушево на Калинина. После поломки одного котла она работала только на подачу отопления. В итоге специалисты «Газпром теплоэнерго» решили проблему, подачу горячей воды восстановили.

На котельной Почтовой обнаружили небольшие просадки по давлению. Понадобилась замена повысительного насоса. Необходимое оборудование заказали, после доставки ремонтники начнут монтаж.

«Котельная ГЭМЗ. В работе, но после всех проведенных в последние дни ремонтов продолжает набирать температуру - сейчас на выходе 68 градусов», - заявил глава Солнечногорска.

Михальков отметил, что видел жалобы жителей из Тимоново на низкую температуру в домах. По его словам, сбоев на котельной не обнаружили, но продолжают следить за динамикой.

Ранее глава Воскресенска Алексей Малкин заявил, что все котельные в городском округе работают стабильно. По его словам, некоторые технологические моменты будут оперативно устранять.

Солнечногорск Отопление
09 января 2024, 00:13
«Честно и открыто». Губернатор Воробьев встретился с жителями Климовска
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с жителями Климовска для открытого и честного разговора. Обсудили проблемы с подключением тепла в дома, которые пострадали от коммунальной аварии. Отчет о встрече опубликовали в Telegram-канале «Воробьев LIVE».

«Сегодня вечером вновь встретились с жителями Климовска, чтобы поговорить честно и открыто. Сейчас одна из наших основных задач, помимо устранения аварии и ее последствий, - не терять контакт с жителями, быть на связи», - отметил глава Подмосковья.

Губернатор отметил, что у администрации есть показания приборов и статистика, но гораздо важнее общение с людьми. Для устранения последствий аварии требуется время, и Воробьев поблагодарил горожан за терпение.

Жители Климовска имели возможность высказаться. Кто-то обратился с благодарностью за тепло в квартире, а кто-то высказал недовольство. Одна женщина пожаловалась, что у нее, матери двоих бойцов СВО, до сих пор нет тепла и трубы порвало из-за аварии. Воробьев попросил разрешения лично прийти к ней домой.

Жителям Климовска, пострадавшим от коммунальной аварии, пообещали компенсировать затраты на электроэнергию в январе. Оплату за отопление в платежной квитанции за январь вычеркнут.

Подольск Андрей Воробьев Отопление Коммунальные аварии
08 января 2024, 21:41
Глава Воскресенска Малкин заявил о стабильной работе всех котельных в регионе
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Все котельные в Воскресенске работают в штатном режиме. Об этом заявил глава городского округа Алексей Малкин в Telegram-канале.

«Вместе с министром энергетики Московской области Александром Самариным объехали объекты теплоэнергетики городского округа Воскресенск. В том числе проехали на котельную на улице Мичурина, здесь есть вопросы по тепловым параметрам», - написал он.

Также Малкин с Самариным посетили Воскресенскую областную больницу на улице Гражданской. Из учреждения пожаловались на перебои с температурным режимом. После посещения наметили решение ситуации.

Сейчас все котельные в округе работают, некоторые технологические моменты будут оперативно устранять, подчеркнул глава округа.

Ранее в пресс-службе Министерства энергетики Московской области сообщили, что сотрудники компании «Россети Московский регион» провели аварийно-восстановительные работы в двух деревнях Павлово-Посадского городского округа - Носырево и Кузнецы. Там из-за перегрузки отключался свет и повредилась кабельная линия.

Отопление Воскресенск

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