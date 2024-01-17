17 января 2024, 18:45

Самые посещаемые губернаторские карусели определили в Подмосковье за неделю

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Губернаторские карусели пользуются большим спросом у жителей и гостей Подмосковья. Так, за неделю самыми посещаемыми оказались аттракционы в Ногинске, Сергиевом Посаде и Волоколамске.

Самой популярной на прошлой неделе стала карусель в Центральном парке в Ногинске - на ней покатались более 900 человек. Карусель в парке «Скитские Пруды» Сергиева Посада посетили 400 гостей, в Волоколамске - более 300.

Напомним, карусели оформил известный дизайнер Денис Симачев. Он превратил аттракционы в настоящие арт-объекты. Карусели оснащены профессиональной стереоаудиосистемой и яркой иллюминацией. Одновременно аттракцион может принять до 44 человек. Все желающие могут прокатиться бесплатно.

В прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий , о чем сообщал губернатор Андрей Воробьев. На 2024 год запланировано преображение еще 54 пространств.

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Благоустройство
17 января 2024, 19:12
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 17 января
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Загруженность дорог Московской области составляет пять баллов. Основные пробки фиксируются на Ленинградском, Дмитровском, Волоколамском шоссе, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение также затруднено на Носовихинском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Володарском, Щелковском и Ярославском шоссе.

Представители Минтранса Подмосковья просят водителей быть внимательными на дорогах и не совершать резких маневров, которые могут привести к авариям. Кроме того, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. Благодаря строительству новой развязки пропускная способность вырастет на 25-30%. Все работы будут выполняться поэтапно.

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Дороги
17 января 2024, 18:50
Глава Лобни проверил работу систем отопления в доме на Фестивальной улице
пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Встречи с активными жителями Лобни продолжает проводить глава городского округа. По словам Игоря Демешко, такой формат общения с жителями показывает высокую эффективность.

В рамках проверки работы систем городского отопления глава Лобни Игорь Демешко пообщался с жителями дома № 8 корпус 1 на Фестивальной улице. Ранее собственники квартир в одном из стояков дома, расположенного по этому адресу, жаловались, что в комнатах недостаточно тепло. Глава городского округа лично убедился, что после развоздушивания системы батареи вновь исправно заработали.

«В этом сравнительно новом доме есть свои особенности. Жителей беспокоит состояние облицовочного кирпича. Отдал распоряжение провести тщательное обследование фасада в ближайшее время», - проинформировал глава Лобни.

Помимо этого, Демешко дал управляющей компании распоряжение отремонтировать напольное покрытие в подъезде и проверить примыкание подъездных дверей, чтобы не допустить теплопотерь.

Глава Лобни подчеркнул, что формат встреч с активными жителями очень эффективен в плане оперативного решения всех возникающих проблем. Встречи будут продолжаться и в дальнейшем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.

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ЖКХ
17 января 2024, 17:59
Хоккейный турнир за кубок Юрия Ляпкина пройдет в Балашихе
Unsplash
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Турнир по хоккею среди детско-юношеских команд «Кубок Юрия Ляпкина» пройдет в Подмосковье с 18 по 21 января января. За звание лучших поборются 12 команд.

В этом году на лед выйдут команды из Москвы, Московской области и Алтайского края. Во время турнира в холле ледового дворца всех посетителей будут ждать мастер-классы и разнообразные активности.

Регулярные матчи пройдут 18 и 19 января в Балашихе, 20 числа - игры плей-офф. Полуфинальные встречи и финал «Кубка Юрия Ляпкина» состоятся 21 января.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что об увеличении заработных плат спортсменов и тренеров в Московской области.

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Спортсмены Хоккей Балашиха
17 января 2024, 17:56
Завод трубопроводной арматуры построят в Коломне до конца года
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Новый производственный цех трубопроводной арматуры построят в Коломне. Специальный инвестиционный контракт подписали компания «Торговый Дом АДЛ», правительство Подмосковья и Минпромторг России.

«Инвестиции в проект составят порядка 750 миллионов рублей. На производстве, площадь которого составит 9,6 тысячи „квадратов“, создадут 80 рабочих мест. К 2030 году новый цех будет выпускать более 2,9 миллиона единиц готовой продукции», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Трехсторонний контракт предусматривает налоговые льготы для предприятия. Налог на прибыль обнуляется на первые пять, а затем составит 10%. Налог на имущество будет нулевым восемь лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Коломна Строительство Промышленность

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