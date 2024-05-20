Самые популярные у предпринимателей маркетплейсы назвали в Подмосковье

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Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула, что участие в программе принимают 13 крупнейших площадок.

«По статистике Мининвеста, самыми популярными онлайн-площадками у предпринимателей Подмосковья на данный момент являются OZON, Wildberries и Яндекс.Маркет», -указала Зиновьева.

В рамках поддержки бизнеса можно получить возмещение до 50% затрат на оплату комиссий маркетплейсов, а также на их рекламу и доставку. На OZON также есть специальная вкладка , где представлена продукция региональных брендов, участвующих в программе «100% Подмосковье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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