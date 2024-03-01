Самые популярные троллейбусные маршруты назвали в Химках

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Самый популярный у пассажиров маршрут - № 202. Он следует от улицы Дружбы до метро «Планерная». Им воспользовались около 280 тысяч человек. Также у горожан популярны маршруты № 1 и № 203.

«С коллегами по депутатскому корпусу, представителями местной администрации и активными жителями регулярно проводим проверки работы троллейбусов. Обязательно отслеживаем соответствие расписанию, а также наполняемость маршрутов», - рассказал муниципальный депутат Александр Васильев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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