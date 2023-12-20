Самые популярные направления для трудоустройства в 2023 году назвали в Подмосковье

«Всего в регионе открыто более 85 тысяч вакансий. Самым популярным направлением для трудоустройства стало производство - 35 тысяч вакансий. Сюда мы относим такие профессии как инженер, токарь, фрезеровщик», - заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Также в число лидеров вошли такие профессии, как: транспорт, перевозки, продажи и образование.

Для того, чтобы найти профессию по душе, жители Московской области могут воспользоваться порталом «Работа в России». Там можно настроить фильтры и найти работу, удобную по расположению, интересам, зарплатным ожиданиям и другим параметрам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».