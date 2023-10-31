Самые популярные маршруты «Мострансавто» назвали в Подмосковье

Наибольшей популярностью у пассажиров с начала года пользовался маршрут № 344 в Химках - жители и гости региона совершили более четырех миллионов поездок. На втором месте расположился маршрут № 10 в Королеве - там зафиксировали около 3,7 миллиона транзакций. Тройку лидеров замкнул маршрут № 348 в Лыткарине. Автобусы перевезли пассажиров более трех миллионов раз.

Ознакомиться с графиком движения автобусов можно на остановочных пунктах, расположенных на пути следования маршрутов. Жителям напоминают, что скачать актуальное расписание движения автобусов можно также с помощью Telegram-бота.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что сегодня перед регионом стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».