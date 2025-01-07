Самые опасные методы лечения похмелья назвали в Подмосковье

«Основное правило - не навредить и без того ослабшему организму, который отчаянно борется с продуктами распада алкоголя. Если после выпитого накануне вы не очень хорошо себя чувствуете - это плохо, значит вы себя неплохо отравили алкоголем. Самый лучший способ прийти в себя - отдохнуть, выспаться, пить больше воды, травяного чая, морса, прогуляться на свежем воздухе и ни в коем случае не „лечить подобное подобным“», - уточнил врач.

Холдин подчеркнул, что мнение, будто небольшая доза алкоголя во время похмелья помогает в борьбе с недугом - миф. Наркологи выступают против этого метода, так как алкоголь не дает облегчения и еще больше нагружает ослабленный организм.

«Также не стоит пить энергетики и кофе в попытках взбодриться. Если говорить о питании, то можно съесть горячий суп, теплую густую кашу, фрукты, овощи», - заключил врач.

Холдин также обратил внимание, что во время употребления алкоголя и после не стоит париться в бане или сауне - это приведет к излишней нагрузке на сердце.