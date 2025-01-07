07 января 2025, 12:08

Самые опасные методы лечения похмелья назвали в Подмосковье

Медиасток.рф
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Похмелье — тема, вокруг которой ходит множество мифов. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, что ни в коем случае нельзя делать при этом синдроме.

«Основное правило - не навредить и без того ослабшему организму, который отчаянно борется с продуктами распада алкоголя. Если после выпитого накануне вы не очень хорошо себя чувствуете - это плохо, значит вы себя неплохо отравили алкоголем. Самый лучший способ прийти в себя - отдохнуть, выспаться, пить больше воды, травяного чая, морса, прогуляться на свежем воздухе и ни в коем случае не „лечить подобное подобным“», - уточнил врач.

Холдин подчеркнул, что мнение, будто небольшая доза алкоголя во время похмелья помогает в борьбе с недугом - миф. Наркологи выступают против этого метода, так как алкоголь не дает облегчения и еще больше нагружает ослабленный организм.

«Также не стоит пить энергетики и кофе в попытках взбодриться. Если говорить о питании, то можно съесть горячий суп, теплую густую кашу, фрукты, овощи», - заключил врач.

Холдин также обратил внимание, что во время употребления алкоголя и после не стоит париться в бане или сауне - это приведет к излишней нагрузке на сердце.

Здравоохранение
06 января 2025, 22:57
Ледовое шоу Ильи Авербуха прошло в Ленинском округе
Полина Абраменко
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На катке поселка Мисайлово прошло ледовое гала-шоу «Чемпионы» Ильи Авербуха. Открытие представления началось с торжественной речи главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Мне очень приятно здесь находиться и иметь возможность каждому из вас передать этот подарок от нашего губернатора. Я уверен, что ребята из команды Ильи Авербуха покажут вам выступления, которые точно понравятся всем здесь присутствующим», - подчеркнул Каторов.

В шоу приняли участие чемпионы и звезды фигурного катания - они показали все тонкости искусства танцев на льду. Зрители особенно отметили мастерство танцоров и уникальность номеров. Напомним, что новогодние спектакли на льду со знаменитыми фигуристами проводят в Ленинском округе при поддержке губернатора Андрея Воробьева уже четвертый год.

Илья Авербух Ленинский округ
06 января 2025, 21:57
Рождественские богослужения пройдут в храмах Лобни в ночь с 6 на 7 января
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В Лобне в ночь с 6 на 7 января, а также 7 января утром проведут Рождественские службы. Жителей и гостей округа приглашают посетить праздничные литургии, которые пройдут в местных храмах.

Рождественские богослужения состоятся 6 января в 23:00 и 7 января в 09:00 в Храме Спаса Нерукотворного Образа на улице Киово, дом № 25А, 7 января в 00:00 и в 09:00 в Храме Филарета Московского на улице Калинина, дом № 11, 7 января в 00:00 и в 09:00 в Храме блаженной Матроны Московской при Лобненской городской больнице на улица Борисова, дом № 15, 7 января в 00:00 и в 09:00 в Храме священномученика Серафима Чичагова на улице Катюшки, дом № 62А, 7 января в 00:00 в Храме Архангела Михаила на Красной Поляне на улице Лейтенанта Бойко, дом № 41А, 7 января в 00:00 в Храме иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в микрорайоне Луговая на Полевой улице, дом № 7А.

Жители и гости округа, которые не смогут присутствовать на ночном богослужении, посетят литургию утром.

Праздники Лобня Православное рождество
06 января 2025, 18:36
Рождественский турнир по настольному теннису прошел в Подольске
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В Подольске состоялся рождественский турнир по настольному теннису, объединивший 50 юных спортсменов из всех спортивных школ округа. Соревнования проходили в спортивном зале школы «Космос», расположенном во Дворце культуры «Октябрь».

Среди юношей 2006 года рождения и младше победителем стал Савва Рогатнев, второе место занял Андрей Шумилин, а третье - Руслан Шафиев. В категории девушек того же возраста первое место завоевала Анастасия Пахомова, серебро досталось Александре Федоровичевой, а бронза - Таисии Алай.

Победителям и призерам турнира вручили грамоты и сладкие подарки. Тренер-преподаватель по настольному теннису школы «Космос» Татьяна Застрешкина отметила, что этот вид спорта помогает развивать координацию, ловкость, укрепляет здоровье и воспитывает дисциплину у детей.

Напомним, в декабре 2024 года, в спортивном зале ДК «Октябрь» прошли финальные турниры клуба настольного тенниса TTPodolsk. В соревнованиях приняли участие 72 спортсмена из Подмосковья и Москвы.

Спортсмены Подольск
06 января 2025, 17:56
Качество содержания еще трех водозаборных узлов проверили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки провели проверку работы трех водозаборных узлов, расположенных на улицах Молодежная, Лавочкина и Нагорном шоссе. Все три объекта соединены в единую систему, которая обеспечивает чистой водой около 100 тысяч жителей города.

В городе ежегодно проводится модернизация систем холодного водоснабжения. Например, в 2024 году в рамках инвестпрограммы в жилом комплексе «Новогорск-Парк» специалисты «Химкинского водоканала» ввели в эксплуатацию новый водорегулирующий узел, что позволило решить проблему с перебоями подачи воды, на которую ранее жаловались жители.

Заместитель главы Химок по вопросам ЖКХ Денис Юрков отметил, что особенно важно, чтобы система функционировала без сбоев в периоды пиковых нагрузок, такие как новогодние праздники. Сейчас все показатели находятся в пределах нормы.

На 2025 год запланированы масштабные работы по реконструкции водопроводных сетей общей протяженностью около двух километров. Ремонтные работы затронут Ленинский проспект, а также улицы Загородная, Кирова и Калинина.

Кроме того, планируется обновление канализационно-насосных станций в жилом комплексе «Город Набережных».

На балансе «Химкинского водоканала» сегодня находится 62 скважины, 11 точек подключения к системе Мосводоканала и более 660 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Для обеспечения надежной работы коммунальной инфраструктуры ежегодно заменяется не менее 5% сетей.

ЖКХ Химки

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