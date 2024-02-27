27 февраля 2024, 21:07

Самую крупную форель на соревнованиях по подледной рыбалке в Щелкове выловил пятиклассник

Unsplash
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В рыболовной усадьбе «Золотые караси» поселка Огуднево прошли соревнования по подледной рыбалке. Победителем стал юный рыбак Матвей Суняйкин. Он выловил девять с половиной килограммов форели.

Соревнования были приурочены к празднованию Дня защитника Отечества. Участие в рыбалке приняли 25 рыбаков из разных округов Подмосковья. По условиям турнира, участники за два часа должны были добыть максимальный улов форели.

«Рыбаки у нас разных категорий. От мала до велика. Также в соревновании принимают участие женщины - любительницы как подледной рыбалки, так и летней рыбалки. В нашем водоеме, в данный момент на первой акватории, рыбалка происходит на форель», - сказала менеджер рыболовной усадьбы «Золотые караси» Анастасия Калинина.

Победителем соревнований стал пятиклассник Матвей Суняйкин. Он выловил более девяти с половиной килограммов рыбы на одну удочку. Победитель забрал с собой весь свой улов, а также главный приз - телевизор.

Призеров соревнований, занявших второе и третье место, организаторы наградили денежными сертификатами. После награждения, всех участников ждала наваристая уха из форели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Щелково Рыбалка
27 февраля 2024, 21:35
Мобильные лаборатории Минэкологии совершили 21 выезд в городские округа Подмосковья за неделю
Пресс-служба Минэкологии МО
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Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» совершили 21 выезд в различные муниципалитеты для проведения оценки качества воздуха. Отбор проб проводился на территории нескольких округов, включая Егорьевск, Серпухов, Лобню, Подольск и другие.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что специалисты «Мособлэкомониторинга» провели исследования качества атмосферного воздуха по 31 загрязняющему веществу. Основное внимание уделялось зонам, где свою деятельность ведут промышленные предприятия и объекты обращения с отходами.

«Измерения велись, преимущественно, в зоне влияния промышленных предприятий и объектов обращения с отходами», - указал Тихон Фирсов.

По словам министра, в большинстве городских округов Подмосковья уровень загрязнения воздуха не вызывал беспокойства, поскольку максимальные концентрации вредных веществ не превышали 0,9 ПДКмр. Наиболее чистым воздухом на прошлой неделе могли похвастаться Одинцовский и Сергиево-Посадский округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для контроля за нарушениями в регионе разработан целый комплекс мер.

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Подольск Лобня Серпухов Экология
27 февраля 2024, 21:18
Детский сад в поселке Глебовском капитально отремонтируют к сентябрю
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Детский сад № 46 в поселке Глебовский под Истрой обновят к 1 сентября. Здание построили в 1987 году, там требуется капитальный ремонт.

Строители уже демонтировали стены и стяжку и двери, санузлы и электронику. Сейчас готовят стены к штукатурке. Капитальный ремонт предполагает замену всех коммуникаций. Также обновят мебель и технику, изменится и планировка здания.

«Этот детский сад посещал 171 воспитанник: 110 сейчас находятся в дошкольном учреждении № 3 и 61 - в детском саду № 32. Капремонт должен завершиться до конца лета. Мы планируем, что 1 сентября дети придут в обновленное светлое и красивое здание детского сада», - рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Глебовской школы Юлия Кондакова.

Отметим, что из трех дошкольных учреждений в поселке детский сад № 46 самый крупный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Истра Детские сады Ремонтные работы
27 февраля 2024, 21:02
Документы на компенсацию аренды жилья подали 12 педагогов из Коломны
Телеканал «360»
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В Коломне началась реализация новой программы поддержки для преподавателей, направленной на компенсацию расходов по аренде жилья. Среди первых претендентов на получение финансовой помощи — 12 учителей, приехавших работать в регион из разных уголков страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область - лидер по строительству и обновлению школ.

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Новая мера поддержки ориентирована на привлечение в Подмосковье специалистов по востребованным предметам, таким как математика, русский язык, физика, информатика, биология, химия, а также учителей начальных классов.

Одной из заявителей стала Анна Белякова, молодой учитель начальных классов из школы № 16 Коломны. Переехав из Рязанской области, Анна столкнулась с необходимостью аренды жилья, что стало значительной статьей расходов. Новая программа поддержки предлагает компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Для молодого специалиста сумма очень значительная.

Еще одна претендентка на получение компенсации - Наталья Никитина, учитель математики, приехавшая в Коломну из Донецкой Народной Республики. Начав свою карьеру в городе с проживания в пункте временного размещения, Наталья вскоре смогла снять квартиру и продолжить обучение школьников математике.

Новая мера поддержки педагогов в Коломне является частью усилий региональных властей по привлечению квалифицированных специалистов в образовательную сферу. Ожидается, что благодаря этой программе учителя смогут более комфортно адаптироваться к новым условиям работы и жизни в городе, что, в свою очередь, повысит качество образования для местных школьников.

Коломна Школы Учителя
27 февраля 2024, 20:56
Сквер «Защитников Москвы» в Лобне благоустроят с учетом пожеланий жителей
Телеканал «360»
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В Лобне обсудили проект обновления сквера «Защитников Москвы», места с историческим значением для города и всей страны. Окончательная концепция проекта благоустройства будет разработана после тщательного анализа всех предложений от жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал оказать поддержку семьям участников СВО из Балашихи.

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Сквер, расположенный на месте легендарного Лобненского рубежа, где в 1941 году началось контрнаступление Советской Армии, является символом мужества и стойкости. На его территории установлены мемориалы, посвященные защитникам Москвы, включая точную копию противотанкового рва и Сад победы в честь ветеранов. Инициатива благоустройства сквера нашла поддержку в министерстве благоустройства Московской области.

Жителей Лобни свои пожелания по поводу концепции благоустройства выскажут на общественных слушаниях. Так, горожане уже предложили создать в сквере охраняемую мемориальную зону, информационный павильон для туристов, парковки для автобусов, а также скамейки под навесами, качели, газоны, аллеи, детские площадки и фонтан.

Работы по обновлению сквера планируют начать уже в этом году.

Благоустройство Лобня

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