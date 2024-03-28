Самую большую школу в Солнечногорске откроют 1 сентября

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«При поддержке губернатора Андрея Воробьева мы продолжаем масштабную работу по улучшению социальной инфраструктуры округа. Строительная готовность школы в Голубом превышает 50%», - прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Образовательное учреждение будет рассчитано на 1375 учеников. Согласно проекту, в школе обустроят учебные классы, группы продленного дня, спортивные и актовый залы, библиотеку, IT-зону, а также столовую и другие необходимые помещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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