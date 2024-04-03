Самую большую школу в Ленинском округе построят в ЖК «Первый квартал»

В Минжилполитики Подмосковья отметили, что работы идут по графику. Строители завершили устройство вентиляции первого этажа и наружной теплосети, армировали и забетонировали канал, подготовились к устройству монолита фундамента. Готовы материалы для монтажа канализации.

Площадь школы составит 27 тысяч «квадратов». Главная идея внутреннего пространства - его способность трансформироваться. Поэтому большая часть помещений не будет иметь привязки к одной функции, в них смогут проигрываться самые разные сценарии, как учебные, так и организационные.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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