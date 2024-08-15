Самозанятых Подмосковья пригласили в школу кондитера 20 и 22 августа

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В ходе кулинарных мастер-классов участники научатся готовить мороженое в шоколадных стаканчиках, порционные десерты, десерты на палочке и безглютеновые лакомства. Спикером станет кондитер Марина Синицкая, известная своими уникальными шоу-тортами по всему миру.

Принять участие в обучение могут физлица, включая индивидуальных предпринимателей, которые используют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и зарегистрированы в Подмосковье.

Мастер-классы пройдут в очном формате 20 и 22 августа на площадке студии «Топ Декор», расположенной в российской столице. Ознакомиться с дополнительной информацией о проведении мероприятия можно на сайте проекта.

Принять участие в обучении можно абсолютно бесплатно, однако количество мест ограничено.

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