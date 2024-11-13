Самозанятых Подмосковья пригласили на серию тренингов 21 ноября

Тренинг «Построение личного плана развития. Проектирование личного бренда» будет посвящен выявлению лидерских качеств, разработке личных стратегий и их интеграции в профессиональную деятельность. Программа включает навыки построения стратегии и адаптации её к меняющимся условиям. Спикером выступит эксперт по международным образовательным программам для бизнес-лидеров Ирина Нечаева.

На тренинге «Легализация деятельности на старте бизнеса» участники изучат основы ведения бизнеса в правовой и налоговой сферах, а также методы управления правовыми рисками. Его проведет эксперт по малому и среднему бизнесу Ярослав Филиппов.

Оба тренинга пройдут 21 ноября в Высшей школе предпринимательства Финансового университета в Москве. Первый тренинг начнется в 10:00, второй - в 14:00. Для участия необходимо зарегистрироваться до 21:00 19 ноября на сайте.