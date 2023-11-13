Самозанятые Подмосковья смогут бесплатно получить ЭЦП до 30 ноября

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области напомнили, что ЭЦП необходима для подачи заявки на получение государственных услуг, в том числе центра «Мой бизнес». Подпись также необходимо для электронного документооборота и участия в торгах.

Подать заявку на получение ЭЦП можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил заметный рост малого бизнеса в регионе. Он добавил, что у властей «должно быть понимание» того, как идет администрирование и строятся отношения с бизнесом.

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