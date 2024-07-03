Самовольные постройки снесут в Мытищах

Еженедельное городское оперативное совещание прошло в администрации городского округа Мытищи. На встрече отметили, что владельцы нескольких строений игнорируют виды разрешенного использования земельных участков и незаконно занимаются бизнесом. Самые частые нарушения касаются вопросов пожарной безопасности и отсутствия документации.

«С начала года на заседаниях межведомственной комиссии рассмотрено более 200 объектов. Наша инспекция регулярно проводит выезды по местам выявленных незаконных строений», - отметила директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко.

Однако администрация округа готова к диалогу с предпринимателями, которые хотят завершить строительство по существующим нормам или привести в порядок документы. На совещании отметили, что некоторые вопросы по этой теме решаются в суде с проведением строительно-технической экспертизы.

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