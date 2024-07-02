Самовольную постройку снесли вблизи аэропорта Шереметьево
Незаконное сооружение на территории аэропорта в Химках было выявлено специалистами в рамках проведения проверок земельных участков в Подмосковье. По решению суда объект демонтировали.
Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что офисное здание было расположено в непосредственной близости от аэропорта Шереметьево.
В результате проведенной экспертизы выяснилось, что участок, на котором было расположено сооружение, входит во вторую подзону аэропорта, где действуют специальные правила использования территории.
«Здесь запрещено размещать какие-либо объекты, кроме тех, которые относятся к инфраструктуре, в том числе инженерно-транспортной, для обслуживания аэропорта», - указала Адигамова.
Сам объект оказывал негативное воздействие на окружающую среду, безопасность полетов и работу радиолокационных систем, представляя угрозу для гражданского населения.
Судебное решение удовлетворило претензии администрации, а апелляционные жалобы были отклонены, после чего объект изолировали от инженерных сетей и демонтировали.
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