19 июня 2024, 20:55

Самовольно построенные автосервис и кафе снесут в Ленинском округе

Администрация Ленинского городского округа
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Снос незаконных построек продолжается в Ленинском округе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Специалисты уже демонтировали складское помещение. В планах — снести самовольно построенные автосервис и кафе.

Работы ведут вдоль федеральной автотрассы М-4 «Дон». Демонтаж склада прошел на улице Донбасская. Поручение о проведении демонтажа незаконных построек дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С собственником земельного участка мы проводили встречи, предлагали добровольный демонтаж либо принудительный на основании судебного решения. Собственник решился на добровольный, подписал дорожную карту по приведению территории в надлежащий вид и первоначальное состояние», - прокомментировал начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа Андрей Степанов.

Освободившуюся площадку приведут в порядок до 1 сентября. После здесь оборудуют парковку. Это позволит повысить качество дорожной инфраструктуры вдоль трассы федерального значения.

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Дороги Ленинский округ
19 июня 2024, 21:19
Пенсионеры из Химок прошли более 150 километров скандинавской ходьбой в 2024 году
Администрация Химки г.о.
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Участники проекта «Активное долголетие» преодолели в этом году более 150 километров на занятиях по скандинавской ходьбе в Химках. Наставники и инструкторы регулярно встречаются с долголетами на свежем воздухе.

Летом на природе жители округа старшего поколения смогут не только ходить со специальными палками, но и заниматься йогой, дыхательной гимнастикой, танцами и физкультурой.

«Для пенсионеров Химок на базе клуба организованы различные досуговые мероприятия в парках. Например, в парке имени Величко долголеты приглашаются на занятия физической культурой каждый вторник и четверг с 15 до 17 часов», - отметил лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Егор Ченюк. Более подробно с программой можно ознакомиться на сайте «Активного долголетия» в разделе «Активности» Развлекательные и обучающие мероприятия для жителей старшего поколения в Химках проводят регулярно. Посетить их можно по предварительной записи, обратившись по телефону: 7 495 572-65-14.

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Природа Химки Активное долголетие
19 июня 2024, 21:08
Свыше 360 дел в рамках «Антимусорного рейда» возбудили в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства МО
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Ежегодное мероприятие под названием «Антимусорный рейд» проходит в подмосковных лесах с 8 апреля. Оно направлено на предотвращение несанкционированного выброса мусора в лесах.

По словам председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Агулова, сотрудники лесной охраны, администрации городских округов и общественные лесные инспектора регулярно проводят рейды для выявления несанкционированных свалок мусора на территории лесного фонда.

«Всего же с апреля возбуждено 361 административное дело и составлено 130 протоколов», - добавил Евгений Агулов.

Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в лесничествах Дмитровского (127 нарушений), Орехово-Зуевского (61), Сергиево-Посадского (43), Истринского и Ступинского (по 39 нарушений в каждом) округов.

Только за первый летний месяц текущего года было возбуждено 236 административных дел, по которым составлено 83 протокола об административных правонарушениях. По остальным 1153 фактам продолжается расследование и выявление виновных лиц.

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Свалки Экология Мусор
19 июня 2024, 21:04
Более 40 новых автобусов закупят в «Мострансавто» Мытищ до конца года
Пресс-служба Мытищи
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Планы по улучшению транспортного обслуживания обсудили депутаты, представители Общественной палаты, «Мострансавто», Госавтоинспекции и Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры в Мытищах. До конца года закупят 43 новых автобусов.

В обсуждении приняли участие активные жители округа. Подняли вопрос движения нового маршрута № 581, а также место расположения автобусных остановок для жителей жилого комплекса «Афродита» и поселка Кардо-Лента. Четыре новых автобуса большого класса со следующей недели выведут на маршрут № 316.

До конца года закупят еще 43 новых автобуса. Маршрут № 333 планируют передать из Департамента транспорта Москвы в ведение Минтранса Московской области.

Поговорили и о проделанной работе. Так, уже увеличили до шести количество подвижного состава на маршруте № 438, подкорректировали расписание его движения. Обновили подвижной состав семи автобусов на маршрутах № 8 и девяти - на маршруте № 13. Два ПАЗа добавили на маршрут № 1294к.

В следующий раз инициативная группа соберется через два месяца.

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Мытищи Автобусы
19 июня 2024, 20:58
Название для новой железнодорожной станции выберут в Химках
Администрация Химки г.о.
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Голосование за название новой железнодорожной станции стартовало в Химках. Жителям округа предоставили на рассмотрение шесть вариантов.

Новую станцию построят между торговым центром «Мега» и жилыми комплексами «Солнечная система» и «Две столицы». Жители округа могут выбрать один из шести предложенных вариантов названия, в перечне: «Монумент», «Ленинградское шоссе», «Химки-2», «ул. Германа Титова», «Новые Химки» и «Две Столицы». Составляли список, учитывая пожелания жителей городского округа. Проголосовать может каждый с помощью регионального портала Госуслуги.

«Новая станция значительно улучшит транспортную ситуацию в микрорайоне. Ведь в комплексах „Солнечная система“ и „Две столицы“ проживают более восемнадцати тысяч химчан», - отметил первый заместитель главы Химок Родион Левочка.

Проект строительства новой железнодорожной станции только разрабатывают, однако приступить к работам планируют уже в 2025 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Строительство

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